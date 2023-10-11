ЗСУ відбили всі атаки ворога на Авдіївському напрямку, - Сили оборони

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"На Авдіївському напрямку тривають бої. Вчора, за підтримки танків та іншої великої кількості бронетехніки, ворог почав наступальні дії в районах Тоненького, Авдіївки, Кераміка та Первомайського. Однак ЗСУ відбито всі атаки ворога, ми не втратили рубежів і позицій", - зазначив Штупун.

За його словами, ворог має досить великі втрати, тому змушений перекидати підкріплення на Авдіївський напрямок та підтягувати резерви.

"Тобто бої в Авдіївці ще тривають. Сьогодні ми також їх б'ємо, є позитивні результати, про що повідомимо трохи пізніше", - додав Штупун.

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського розповів що відбувається на інших ділянках фронту.

"ЗСУ успішно відбито понад 10 атак ворога в районах Мар'їнки і Красногорівки. На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Золотої Нива та Володиного. На Запорізькому напрямку ЗСУ покращили тактичне положення в районі західніше Роботиного. Також наші захисники стримують там атаки ворога поблизу Інженерного та Вербового", - повідомив Олександр Штупун.

За свою активність окупанти платять досить високу ціну як особовим складом, так і військовою технікою.

"Загальні втрати ворога тільки на Таврійському напрямку за добу склали 750 осіб. Також три загарбники здалися в полон. ЗСУ знищили майже 98 одиниць військової техніки, 44 одиниці пошкоджено. Знищено 18 танків, 59 бойових броньованих машин, 12 танків пошкоджено. Знищено 5 артилерійських систем, одну РСЗВ та збито літак СУ-25. Серед іншого, знищено бойову машину підтримки танків “Термінатор”, що є гордістю російського воєнпрому. Також знищено УР-77 “Метеорит” і пошкоджено вертоліт МІ-8. Також знищено склад боєприпасів і два досить важливих об'єкта ворога. Наші артилеристи досить потужно працюють. Вони в півтори рази збільшили виконання вогневих завдань, ця цифра складає 1777 вогневих завдань", - резюмував Штупун.