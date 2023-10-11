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ЗСУ відбили всі атаки ворога на Авдіївському напрямку, - Сили оборони

11 жовтня, 2023 середа
17:07
Війна з Росією Український ракетний комплекс "Вільха-М"

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили всі атаки ворога, позицій не втрачено

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"На Авдіївському напрямку тривають бої. Вчора, за підтримки танків та іншої великої кількості бронетехніки, ворог почав наступальні дії в районах Тоненького, Авдіївки, Кераміка та Первомайського. Однак ЗСУ відбито всі атаки ворога, ми не втратили рубежів і позицій", - зазначив Штупун.

За його словами, ворог має досить великі втрати, тому змушений перекидати підкріплення на Авдіївський напрямок та підтягувати резерви. 

"Тобто бої в Авдіївці ще тривають. Сьогодні ми також їх б'ємо, є позитивні результати, про що повідомимо трохи пізніше", - додав Штупун.

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського розповів що відбувається на інших ділянках фронту.

"ЗСУ успішно відбито понад 10 атак ворога в районах Мар'їнки і Красногорівки. На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Золотої Нива та Володиного. На Запорізькому напрямку ЗСУ покращили тактичне положення в районі західніше Роботиного. Також наші захисники стримують там атаки ворога поблизу Інженерного та Вербового", - повідомив Олександр Штупун.

За свою активність окупанти платять досить високу ціну як особовим складом, так і військовою технікою. 

"Загальні втрати ворога тільки на Таврійському напрямку за добу склали 750 осіб. Також три загарбники здалися в полон. ЗСУ знищили майже 98 одиниць військової техніки, 44 одиниці пошкоджено. Знищено 18 танків, 59 бойових броньованих машин, 12 танків пошкоджено. Знищено 5 артилерійських систем, одну РСЗВ та збито літак СУ-25. Серед іншого, знищено бойову машину підтримки танків “Термінатор”, що є гордістю російського воєнпрому. Також знищено УР-77 “Метеорит” і пошкоджено вертоліт МІ-8. Також знищено склад боєприпасів і два досить важливих об'єкта ворога. Наші артилеристи досить потужно працюють. Вони в півтори рази збільшили виконання вогневих завдань, ця цифра складає 1777 вогневих завдань", - резюмував Штупун.

  • 11 жовтня у Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби на Авдіївському напрямку РФ силами до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин активізувала наступальні дії. ЗСУ відбили всі атаки та не втратили свої позиції. Водночас окупанти втратили 820 військових

  • Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що росіяни можуть посилити обстріли Авдіївки та будуть намагатись оточити місто.


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