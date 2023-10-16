Спроби наступу РФ під Авдіївкою сповільнилися, в окупантів чисельні втрати солдатів і техніки, - ISW

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Президент Росії Володимир Путін, можливо, намагається зменшити очікування значного просування російських військ навколо Авдіївки в Донецькій області.

"Російські операції, включаючи інтенсивні артилерійські та повітряні удари, ймовірно, мають на меті послабити українські сили навколо Авдіївки. Російські війська навряд чи здійснять значні прориви або відріжуть українські сили в населеному пункті в найближчій перспективі, а потенційні масштабні просування, ймовірно, вимагатимуть значного і тривалого залучення особового складу та матеріальних засобів", - йдеться у повідомленні.

У російському інформаційному просторі також зберігається початковий оптимізм щодо перспектив російських наступальних операцій навколо Авдіївки. Російські мілблогери спочатку повідомляли про максималістські та неперевірені заяви про просування російських військ на відстань понад 10 км, ймовірно, перебільшували ступінь російських успіхів під Авдіївкою під час початкових наступальних операцій і висловлювали оптимізм щодо швидкого просування російських військ.

Згодом деякі російські мілблогери визнали труднощі в російському просуванні під Авдіївкою і зазначили, що російські війська знизили темпи наступальних операцій навколо цього населеного пункту.

Російські мілблогери також почали стверджувати, що в районі Авдіївки точаться запеклі та безперервні бої з виснаженням. Багато російських мілблогерів також продовжують самоцензуру, обмежуючи повідомлення про російські тактичні дії та проблеми, характерні для окремих ділянок фронту.

Один російський мілблогер стверджував, що невизначені суб'єкти, можливо, російське військове керівництво та певна частина мілблогерів, погодилися припинити висвітлення операцій в Авдіївці, але знову почали скаржитися на загальні проблеми в російській армії, які не стосуються жодної ділянки фронту.

Російські війська продовжили наступальні операції, спрямовані на оточення Авдіївки 15 жовтня, але поки що не досягли подальших успіхів на тлі ймовірного зниження темпів російських операцій у цьому районі.

Генштаб України повідомив, що українські війська відбили понад 15 російських атак поблизу Авдіївки, а також на північний захід і південний захід від населеного пункту.

ISW поки що не бачила візуальних підтверджень попередніх заяв про просування російських військ у цьому районі, а також геолокаційних відеозаписів будь-яких інших російських досягнень.

Зокрема, Російські джерела стверджують, що 15 жовтня російські війська значно менше просунулися в цьому районі порівняно з попередніми днями, і описують ці нові ймовірні просування як незначні. Російський мілблогер визнав, що українські війська все ще зберігають присутність на Авдіївському коксохімічному заводі, незважаючи на суперечливі російські заяви про російський контроль над заводом.

Як українські військові спостерігачі, так і російські джерела заявили, що російські війська не досягли бажаного негайного прориву, і російські війська зіткнулися з початковими великими втратами. 12 жовтня голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські війська проводили штурми за підтримки авіації на 10-12 напрямках навколо населеного пункту, в той час як український Генеральний штаб повідомив 15 жовтня, що бойові дії велися лише біля шести населених пунктів.

Речник Таврійського угруповання українських військ полковник Олександр Штупун заявив 14 жовтня, що темпи російських наступальних операцій під Авдіївкою знизилися, і що російські війська втратили понад 300 одиниць військової техніки та 3000 чоловік особового складу з моменту активізації наступальних операцій у цьому районі 9 жовтня.

Однак російські війська, ймовірно, продовжуватимуть наступальні операції у такому зниженому темпі у найближчій перспективі і залишатимуться загрозою для українських сил у цьому районі, хоча навряд чи зможуть досягти вирішального прориву або оточення Авдіївки на даний момент.