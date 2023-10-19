Авдіївка під постійними обстрілами: з міркувань безпеки в місто припинили завозити гуманітарку

Про це в ефірі телемарафону сказав голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Обстріли тривали всю ніч. Цілодобово ми чуємо з позицій стрілецькі бої. Гатять вони з всього, що є. Умовне зниження градуса напруги, яке декілька днів було на нашому напрямку... На жаль, учора ми спостерігали навпаки загострення, збільшилась кількість обстрілів по території громади, збільшилась кількість авіаракетних ударів", - сказав чиновник.

За його словами, цими масованими обстрілами міста окупанти компенсують невдачі на полі бою.

Триває евакуація цивільних, у місті залишається близько 1600 людей.

"Потроху триває евакуація: вчора (18 жовтня, – ред.) ми вивезли 4 людини, а позавчора – 9. Сподіваюсь, що такі обставини (загострення бойових дій, – ред.) все-таки людей трохи будуть змушувати, мабуть, ухвалювати рішення щодо евакуації", – розповів Барабаш.

"Ми навіть припинили завезення гуманітарної допомоги саме на період загострення, хоча вона є в місті, є харчові продукти, є медицина (ліки, - ред.) у достатній кількості, резерви є", – додав голова МВА.

Наступ окупантів на Авдіївку

16 жовтня ISW зазначив, що спроби наступу РФ під Авдіївкою сповільнилися, в окупантів чисельні втрати солдатів і техніки. Барабаш тоді наголосив, що ворог провалив свій план взяття Авдіївки в оточення. Та вже 17 жовтня в ISW зазначили, що найближчими днями росіяни можуть активізувати спроби оточити Авдіївку, а у британській розвідці вважають, що наступ росіян на місто буде наймасштабнішим із початку року, адже вони хочуть окупувати Донецьку область у її адміністративних межах.

Крім того, повідомлялося, що після початку наступу на Авдіївку втрати Росії у техніці стали вп'ятеро перевищувати українські: за шість днів наступу російська армія втратила щонайменше 118 одиниць техніки проти 25 в України.