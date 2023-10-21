Росіяни вночі атакували Кривий Ріг: зруйновано об'єкт промислової інфраструктури

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що вночі в Кривому Розі знову лунали вибухи. Окупанти повторно вдарили ракетами та безпілотниками по місту.

Унаслідок атаки виникли руйнування на об'єкті промислової інфраструктури. Там також сталася пожежа, яку оперативно загасили.

Минулося без загиблих та постраждалих.