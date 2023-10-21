Росіяни вночі атакували Кривий Ріг: зруйновано об'єкт промислової інфраструктури
У ніч проти суботи, 21 жовтня, російські війська атакували дронами та ракетами промисловий об'єкт у Кривому Розі Дніпропетровської області. Там виникла пожежа
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що вночі в Кривому Розі знову лунали вибухи. Окупанти повторно вдарили ракетами та безпілотниками по місту.
Унаслідок атаки виникли руйнування на об'єкті промислової інфраструктури. Там також сталася пожежа, яку оперативно загасили.
Минулося без загиблих та постраждалих.
- Напередодні ввечері Росія також завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Окупанти вдарили по дачному кооперативу, внаслідок чого загинув чоловік. За уточненими даними, також пошкоджені три будинки.
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