Росія ракетою влучила в дачний кооператив у Кривому Розі: загинув чоловік
Російська окупаційна армія у п'ятницю, 20 жовтня, завдала ракетного удару по Кривому Рогу: окупанти вдарили по дачному кооперативу, внаслідок чого загинув чоловік
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, загиблому чоловіку було 60 років. Також внаслідок російської атаки зазнала осколкових поранень 57-річна жінка: вона перебуває у лікарні у важкому стані.
"Через атаку сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали. Всі наслідки уточнюються", - додав він.
Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що ракета вдарила по місту під час останньої повітряної тривоги, яку оголошували з 19:30 по 20:02.
- Того ж дня росіяни завдали удару по селищу Кучерівка Харківської області. Унаслідок цього поранення отримав чоловік.
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