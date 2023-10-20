Росія ракетою влучила в дачний кооператив у Кривому Розі: загинув чоловік

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, загиблому чоловіку було 60 років. Також внаслідок російської атаки зазнала осколкових поранень 57-річна жінка: вона перебуває у лікарні у важкому стані.

"Через атаку сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали. Всі наслідки уточнюються", - додав він.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що ракета вдарила по місту під час останньої повітряної тривоги, яку оголошували з 19:30 по 20:02.