Окупанти вранці атакували селище Кучерівка на Харківщині: поранений чоловік
Російські терористи вранці п'ятниці, 20 жовтня, завдали удару по селищу Кучерівка Харківської області. Унаслідок цього поранення отримав чоловік
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Зазначається, що близько 07:30 російські військовослужбовці обстріляли селище Кучерівка Куп‘янського району. Унаслідок цього мінно-вибухову травму отримав 39-річний цивільний чоловік.
Також опівночі ворог завдав ракетного удару по смт Куп‘янськ-Вузловий. За попередніми даними, обстріл був здійснений двома ракетами типу С-300. Одна з ракет влучила поблизу місцевих магазинів. Інша ракета впала біля залізничної станції.
"За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - додали прокурори.
- Російська окупаційна армія у четвер, 19 жовтня, вдарила по приватному сектору міста Вовчанськ Харківської області, внаслідок чого поранень зазнали двоє людей.
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