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Окупанти вранці атакували селище Кучерівка на Харківщині: поранений чоловік

20 жовтня, 2023 п'ятниця
11:24
Війна з Росією Харківщина

Російські терористи вранці п'ятниці, 20 жовтня, завдали удару по селищу Кучерівка Харківської області. Унаслідок цього поранення отримав чоловік

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що близько 07:30 російські військовослужбовці обстріляли селище Кучерівка Куп‘янського району. Унаслідок цього мінно-вибухову травму отримав 39-річний цивільний чоловік.  
 
Також опівночі ворог завдав ракетного удару по смт Куп‘янськ-Вузловий. За попередніми даними, обстріл був здійснений двома ракетами типу С-300. Одна з ракет влучила поблизу місцевих магазинів. Інша ракета впала біля залізничної станції.  

"За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - додали прокурори.

  • Російська окупаційна армія у четвер, 19 жовтня, вдарила по приватному сектору міста Вовчанськ Харківської області, внаслідок чого поранень зазнали двоє людей. 
Україна
російська армія
Харківщина
ракетний удар
Офіс генпрокурора
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