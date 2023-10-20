Окупанти вранці атакували селище Кучерівка на Харківщині: поранений чоловік

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що близько 07:30 російські військовослужбовці обстріляли селище Кучерівка Куп‘янського району. Унаслідок цього мінно-вибухову травму отримав 39-річний цивільний чоловік.



Також опівночі ворог завдав ракетного удару по смт Куп‘янськ-Вузловий. За попередніми даними, обстріл був здійснений двома ракетами типу С-300. Одна з ракет влучила поблизу місцевих магазинів. Інша ракета впала біля залізничної станції.

"За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - додали прокурори.