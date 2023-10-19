Росіяни обстріляли Вовчанськ на Харківщині: поранено двох людей

Про це інформує управління ДСНС у Харківській області.

Зазначається, що РФ вдарила по місту з артилерії о 12:15. За інформацією рятувальників, через ворожу атаку постраждали дві людини. Також виникла велика пожежа, є руйнування на приватному подвір’ї.

"Пожежа охопила площу 350 кв.м. Горів гараж, 2 господарчі будівлі та автомобіль", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС додали, що загасити пожежу вдалося майже через три години о 15:00.