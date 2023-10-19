Росіяни обстріляли Вовчанськ на Харківщині: поранено двох людей
Російська окупаційна армія у четвер, 19 жовтня, вдарила по приватному сектору міста Вовчанськ Харківської області, внаслідок чого поранень зазнали двоє людей
Про це інформує управління ДСНС у Харківській області.
Зазначається, що РФ вдарила по місту з артилерії о 12:15. За інформацією рятувальників, через ворожу атаку постраждали дві людини. Також виникла велика пожежа, є руйнування на приватному подвір’ї.
"Пожежа охопила площу 350 кв.м. Горів гараж, 2 господарчі будівлі та автомобіль", - йдеться у повідомленні.
У ДСНС додали, що загасити пожежу вдалося майже через три години о 15:00.
- Того ж дня РФ завдала удару по Херсону. Через влучання постраждало щонайменше троє мирних жителів.
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