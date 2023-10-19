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Головна Війна з Росією РФ завдала удару по Херсону: щонайменше троє людей постраждало

РФ завдала удару по Херсону: щонайменше троє людей постраждало

19 жовтня, 2023 четвер
11:00
Війна з Росією Херсон

У четвер, 19 жовтня, російські війська обстріляли місто Херсон, через влучання постраждало щонайменше троє мирних жителів

Про це інформує голова ОВА Олександр Прокудін.

"Херсон - під вогнем окупантів. Є поранені", – заявив очільник Херсонщини.

Повідомляється, що рашисти ударили в житлову зону міста з артилерії.

Унаслідок обстрілу троє людей постраждало, їх госпіталізували. Зокрема у чоловіків 60 і 39 років – осколкові поранення.

А у 49-річної жінки контузія та мінно-вибухова травма, осколкові травми. Нині її стан медики оцінюють, як важкий.

  • У ніч на 18 жовтня російські терористи також атакували керованими авіабомбами Херсонську область, внаслідок чого загинули чоловік та жінка.
  • Удень російські терористи знову завдали артилерійського удару по селу Золота Балка Херсонської області. Унаслідок атаки окупантів поранення отримала місцева жителька.
Новини
російська армія
Херсон
окупанти
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2023, четвер
19 жовтня
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