РФ завдала удару по Херсону: щонайменше троє людей постраждало
У четвер, 19 жовтня, російські війська обстріляли місто Херсон, через влучання постраждало щонайменше троє мирних жителів
Про це інформує голова ОВА Олександр Прокудін.
"Херсон - під вогнем окупантів. Є поранені", – заявив очільник Херсонщини.
Повідомляється, що рашисти ударили в житлову зону міста з артилерії.
Унаслідок обстрілу троє людей постраждало, їх госпіталізували. Зокрема у чоловіків 60 і 39 років – осколкові поранення.
А у 49-річної жінки контузія та мінно-вибухова травма, осколкові травми. Нині її стан медики оцінюють, як важкий.
- У ніч на 18 жовтня російські терористи також атакували керованими авіабомбами Херсонську область, внаслідок чого загинули чоловік та жінка.
- Удень російські терористи знову завдали артилерійського удару по селу Золота Балка Херсонської області. Унаслідок атаки окупантів поранення отримала місцева жителька.
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