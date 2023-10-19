РФ завдала удару по Херсону: щонайменше троє людей постраждало

Про це інформує голова ОВА Олександр Прокудін.

"Херсон - під вогнем окупантів. Є поранені", – заявив очільник Херсонщини.

Повідомляється, що рашисти ударили в житлову зону міста з артилерії.

Унаслідок обстрілу троє людей постраждало, їх госпіталізували. Зокрема у чоловіків 60 і 39 років – осколкові поранення.

А у 49-річної жінки контузія та мінно-вибухова травма, осколкові травми. Нині її стан медики оцінюють, як важкий.