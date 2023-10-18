Окупанти здійснили артобстріл Золотої Балки на Херсонщині: поранено жінку
У середу, 18 жовтня, російські терористи завдали артилерійського удару по селу Золота Балка Херсонської області. Унаслідок атаки окупантів поранення отримала місцева жителька
Про це інформує Херсонська ОВА.
Окупанти вдарили по селу з артилерії. Усього зафіксовано 12 "прильотів".
Від атаки на Золоту Балку поранення отримала 78-річна жінка. Нині її госпіталізували.
Також внаслідок ударів пошкоджено приватні будинки.
- Напередодні вночі російські терористи також атакували керованими авіабомбами Херсонську область, внаслідок чого загинули чоловік та жінка.
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