Вночі росіяни вдарили керованими авіабомбами по Херсонщині: загинув чоловік, поранено жінку
Російські терористи вночі 18 жовтня атакували керованими авіабомбами Херсонську область, внаслідок чого загинув чоловік та зазнала поранень жінка
Очільник Херсонської області Олександр Прокудін уточнив, що у Бериславському районі росіяни обстріляли село Новоберислав. По ньому окупанти випустили 6 керованих авіабомб з трьох літаків СУ-34. Вбитому чоловікові було 63 роки.
Крім того, російська армія атакувала Благовіщенське. Внаслідок ворожої атаки було поранено 69-річнку жінку. За словами Прокудіна, її з численними травмами госпіталізували, постраждала перебуває у важкому стані.
Наслідки руйнувань після нічних обстрілів з'ясовуються.
Про обстріл інформував Офіс генпрокурора.
Зазначається, що РФ вдарила по Бериславському району Херсонщини близько 01:15. За попередньою інформацією, окупанти атакували область керованими авіабомбами.
"Ворог поцілив по території приватного домоволодіння. Від отриманих поранень загинув господар, який знаходився на подвірʼї. Пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Нарізі відкрито розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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