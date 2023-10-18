Вночі росіяни вдарили керованими авіабомбами по Херсонщині: загинув чоловік, поранено жінку

Очільник Херсонської області Олександр Прокудін уточнив, що у Бериславському районі росіяни обстріляли село Новоберислав. По ньому окупанти випустили 6 керованих авіабомб з трьох літаків СУ-34. Вбитому чоловікові було 63 роки.

Крім того, російська армія атакувала Благовіщенське. Внаслідок ворожої атаки було поранено 69-річнку жінку. За словами Прокудіна, її з численними травмами госпіталізували, постраждала перебуває у важкому стані.

Наслідки руйнувань після нічних обстрілів з'ясовуються.

Про обстріл інформував Офіс генпрокурора.

Зазначається, що РФ вдарила по Бериславському району Херсонщини близько 01:15. За попередньою інформацією, окупанти атакували область керованими авіабомбами.

"Ворог поцілив по території приватного домоволодіння. Від отриманих поранень загинув господар, який знаходився на подвірʼї. Пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Нарізі відкрито розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).