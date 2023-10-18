Росіяни вдарили ракетами по багатоповерхівці у Запоріжжі: 2 людини загинули, 4 поранені, троє вважаються зниклими безвісти
Вночі 18 жовтня російська армія здійснила 6 ракетних ударів по Запоріжжю. Окупанти влучили у багатоповерховий будинок, в результаті чого дві людини загинули, 4 поранені, ще троє вважаються зниклими безвісти
Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"Сьогодні вночі, у період часу з 01:33 по 01:48, рашистські терористичні війська нанесли 6 ракетних ударів по території міста Запоріжжя. Тип ракет встановлюється", - написав він.
Малашко зазначив, що один з ударів прийшовся на багатоповерховий будинок в центральній частині міста, внаслідок чого пошкоджено 8 квартир.
Служби провели евакуацію жителів будинку, яким буде надано тимчасове житло.
Міський голова Запоріжжя Анатолій Куртєв повідомив, що на місці влучання розпочато пошуково-рятувальну операцію.
"На цей час відомо про двох загиблих і чотирьох постраждалих. Ще три людини вважаються зниклими безвісти. Частково зруйновано квартири у двох підʼїздах будинку", - написав він.
Куртєв зазначив, що мешканцям будинку продовжують надавати допомогу у комунальних автобусах, наметі міської ради та найближчому Пункті Незламності.
Фото: telegram Юрій Малашко
Фото: telegram Анатолій Куртєв
Фото: telegram Анатолій Куртєв
- 15 жовтня вночі ворожа армія атакувала Запоріжжя ракетами С-300. Окупанти поцілили по околицях Запоріжжя, частково зруйновані об'єкти інфраструктури, на місці зайнялася пожежа.
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