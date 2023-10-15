Росія атакувала Запоріжжя ракетами С-300, є руйнування інфраструктури, - депутатка Сисоєва

Про це в етері телеканалу "Еспресо" розповіла журналістка, депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва.

"Сьогодні була неспокійна ніч для Запоріжжя. Буквально о 23:00 моніторингові групи зафіксували рух С-300 в Бердянському районі. Близько 02:00 пролунала серія потужних вибухів, три потужні вибухи було чутно з усіх районів міста. На жаль, повітряна тривога пролунала після вибухів. Інформація щодо постраждалих та загиблих уточнюється", - повідомила Сисоєва.

За її словами, останніми днями кількість обстрілів по Запорізькій області зросла, це зазвичай більше 100 обстрілів за добу.

"На жаль, кожного тижня маємо поранених і постраждалих. Прифронтове Запоріжжя регулярно страждає від обстрілів. Якщо саме обласний центр не кожного дня потерпає від обстрілів, то Запорізький район обстрілюють постійно. Логіку тих обстрілів неможливо пояснити", - додала депутатка.