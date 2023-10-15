Росія атакувала Запоріжжя ракетами С-300, є руйнування інфраструктури, - депутатка Сисоєва
Вночі ворожа армія атакувала Запоріжжя ракетами С-300. Окупанти поцілили по околицях Запоріжжя, частково зруйновані об'єкти інфраструктури, на місці зайнялася пожежа
Про це в етері телеканалу "Еспресо" розповіла журналістка, депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва.
"Сьогодні була неспокійна ніч для Запоріжжя. Буквально о 23:00 моніторингові групи зафіксували рух С-300 в Бердянському районі. Близько 02:00 пролунала серія потужних вибухів, три потужні вибухи було чутно з усіх районів міста. На жаль, повітряна тривога пролунала після вибухів. Інформація щодо постраждалих та загиблих уточнюється", - повідомила Сисоєва.
За її словами, останніми днями кількість обстрілів по Запорізькій області зросла, це зазвичай більше 100 обстрілів за добу.
"На жаль, кожного тижня маємо поранених і постраждалих. Прифронтове Запоріжжя регулярно страждає від обстрілів. Якщо саме обласний центр не кожного дня потерпає від обстрілів, то Запорізький район обстрілюють постійно. Логіку тих обстрілів неможливо пояснити", - додала депутатка.
- 15 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог завдав 2 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах за добу. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.
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