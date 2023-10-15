Сили оборони за добу знищили 8 танків, 33 артсистеми та 880 солдатів армії РФ, - Генштаб

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.10.23 орієнтовно становили:

особового складу ‒ близько 287 770 (+880) осіб

танків ‒ 4948 (+8)

бойових броньованих машин ‒ 9362 (+25)

артилерійських систем – 6866 (+33)

РСЗВ – 813 (+2)

засобів ППО ‒ 547 (+0)

літаків – 317 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5269 (+4)

крилатих ракет ‒ 1531 (+0)

кораблів/катерів ‒ 20 (+0)

підводних човнів ‒ 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 9249 (+24)

спеціальної техніки ‒ 976 (+5)

Дані уточнюються.

Сили оборони за добу відбили майже 50 ворожих атак

Так, за даними Генштабу, загалом протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень між українськими та російськими військами.

На Волинському та Поліському напрямках, в зоні відповідальності ОСУВ "Північ", оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", українські воїни відбили 10 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районах Макіївки, Серебрянського лісництва Луганської області та Торського Донецької області. Тут наші захисники відбили 7 атак ворога.

На Бахмутському напрямку українські воїни продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", противник не полишає спроб прорвати нашу оборону, проте безуспішно. Наші захисники відбили 15 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони відбили понад 10 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області. На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку окупанти 5 разів намагалися відновити втрачене положення в районах Роботиного та Вербового Запорізької області, успіху не мали.

На Херсонському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", ЗСУ ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та успішно уражають тили противника.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Росіяни двічі вдарили ракетами по Україні

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Грем’ячка Чернігівської області; Голубівка, Куп'янськ, Петропавлівка, Подоли, Піщане Харківської області; Невське, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Спірне, Роздолівка, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Керамік, Очеретине, Прогрес, Ласточкине, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Новодарівка та Новоданилівка Запорізької області; Берислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

ЗСУ уразили пункт управління окупантів

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, ще 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 2 артилерійських засоби та район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.