Про це повідомляють обласні державні адміністрації.

Ситуація на Київщині

Зазначається, що під час нічної атаки із застосуванням терористами одночасно ракет та БПЛА, всі цілі були знищені. Влучань не зафіксовано.

Попередньо — двоє постраждалих від падіння уламків. Дорослий та дитина. Дорослого госпіталізовано та прооперовано. Життю нічого не загрожує, стан задовільний. Дитині допомогу надали вдома без госпіталізації. Внаслідок падіння уламків загоряння декількох приватних будинків та авто у двох районах області. Пожежі ліквідовані.

Окрім цього, також зафіксовано загоряння трав’яної та лісової підстілки; ліквідовано. Пошкоджено уламками 5 приватних будинків. Інформація попередня, оперативні групи продовжують фіксацію наслідків нічної атаки терористів.

Ситуація на Чернігівщині

За добу російська армія із мінометів, артилерії та АГС завдала 10 обстрілів по Новгород-Сіверському, Корюківському та Чернігівському районах.

Зазначається, що вночі ворог завдав авіаудар із гелікоптерів (некеровані авіаційні ракети). В селі Сновської громади згоріли 5 будинків та 5 господарських споруд, обійшлося без жертв. Дані щодо наслідків атак уточнюються.

Ситуація на Сумщині

Вночі та зранку ворог здійснив 6 обстрілів Білопільської, Шалигинської, Зноб-Новгородської, Середино-Будської, Юнаківської громад.

Відомо, що у Середино-Будській громаді внаслідок артилерійського обстрілу та пострілів освітлювального вогню отримала поранення одна цивільна особа.

Вчора протягом дня армія РФ здійснила 15 обстрілів, зафіксовано 100 вибухів на території Білопільської, Великописарівської, Краснопільської, Середино-Будської та Юнаківської громад.

Краснопільська громада: внаслідок одного з обстрілів пошкоджено будівлі непрацюючого підприємства, 5 приватних житлових будинків та 2 двоповерхових будинки (вибиті вікна, посічено стіни та паркани, пошкоджено покрівлю).

внаслідок одного з обстрілів пошкоджено будівлі непрацюючого підприємства, 5 приватних житлових будинків та 2 двоповерхових будинки (вибиті вікна, посічено стіни та паркани, пошкоджено покрівлю). Середино-Будська громада: був мінометний обстріл, унаслідок чого пошкоджено нежитловий будинок, два житлових будинки, літня кухня та дві господарчі споруди.

Ситуація у Запорізькій області

Відомо, що минулої доби росіяни завдали 111 ударів по 22 містах і селах області — авіаудари по Новоданилівці та Полтавці, три атаки з БПЛА по Степовому та Кам'янському, 15 обстрілів з РСЗВ по Темирівці, Затишшю, Червоній Криниці, Гуляйполю, Кам'янському, 91 артилерійський обстріл по Гуляйполю, Оріхову, Преображенці, Червоному, Плавнях, Степногірську, Малинівці та іншим прифронтових населених пунктах.

Російський снаряд, який поцілив у житловий будинок забрав життя 68-річного жителя Гуляйполя. Під час обстрілу у Плавнях постраждала сім'я - 35-річного чоловіка та 60-річну жінку з мінно-вибуховими травмами оперативно доставили до медичного закладу. Додалося 31 руйнування житлового фонду та майна людей.

Ситуація на Дніпропетровщині

Вчора було здійснено артилерійський обстріл та зафіксовано 2 випадки атаки БПЛА на території Нікопольського району.

Відомо, що у Нікополі внаслідок обстрілу поранено двоє людей 1973 р.н. та 1967 р.н. Їх доставили до лікарні, надається уся необхідна медична допомога.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено об’єкт інфраструктури, п’ятиповерховий житловий будинок, 2 приватних житлових будинки, 3 автомобілі, 2 лінії електропередачі, газопровід.

По Марганцю було зафіксовано атаку дронів. Поранено чоловіка 1988 р.н. Лікарі надають допомогу в стаціонарі.

Також відомо, що опівночі рашисти обстріляли Нікополь снарядами з важкої артилерії, люди залишилися неушкодженими. Дані щодо наслідків уточнюються.

Ситуація на Харківщині

За минулу добу ворог завдав ракетного удару по місту Харкову, попередньо, із ЗРК С-300. Пошкоджено будівлі підприємства, зруйновано корпус апаратного цеху. Зазнали поранення жінка 63 років та чоловік 56 років, госпіталізації не потребували.

Також протягом дня ворог з території РФ обстрілював м. Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок обстрілів 3 людей отримали поранення. Пошкоджено магазин "Веселка" та приміщення пожежної частини, житлові будинки, сталися пожежі.

Ввечері ворог обстріляв с. Зарічне Чугуївського району. Без постраждалих. У с. Гракове Чугуївського району на протитанковій міні підірвався трактор, внаслідок чого, 61-річний тракторист отримав поранення та був госпіталізований.

Ситуація на Луганщині

Протягом минулої доби рашисти з повітря атакували Сергіївку та Білогорівку. Також вони спробували наступати біля Куземівки та Білогорівки, але всі їхні намагання зупинили українські захисники.

Ворог обстріляв із різних видів артилерійського озброєння населені пункти Новоселівське, Невське та Білогорівка.

За добу противник здійснив 94 обстріли (396 снарядів).

Ситуація на Донеччині

Окупанти здійснили 38 обстрілів, обстріляли 20 населених пунктів: Авдіївка, Костянтинівка, Красногорівка, Курахове, Сіверськ, Торецьк, Часів Яр, смт Гостре, смт Нью-Йорк, смт Очеретине, с.Антонівка, с.Богоявленка, с.Званівка, с.Карлівка, с.Ласточкине, с.Маркове, с.Нетайлове, с.Новоукраїнка, с.Предтечине, с.Пречистівка.

Відомо про те, що пошкоджень зазнали 22 житлових будинки (з них 3 – багатоквартирні), 2 ЛЕП, будівля заводу, приміщення агрофірми, 7 будівель Селидівської ВК-82, 2 господарчі споруди, відділення поліції, гараж, газогін.

Також відомо трьох загиблих та 12 поранених людей за добу внаслідок обстрілів.

Ситуація на Миколаївщині

Вночі силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині було знищено ворожий ударний БПЛА "Shahed-136".

Також відомо про те, що вчора ворог двічі завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади, постраждалих немає.

Вдень обстрілів зазнали два населених пункти Куцурубської громади. Внаслідок цього, пошкоджень зазнали житлові будинки. Постраждалих немає.

Ситуація на Херсонщині

Відомо, що за добу по області противник здійснив 81 обстріл (381 снаряд), з них по місту Херсон — 9 обстрілів (38 снарядів).

Внаслідок удару по житловому будинку у Дніпровському районі будівля зазнала руйнувань, а також пошкоджено автомобілі, котрі були припарковані поруч. Поранення отримали двоє чоловіків, у 26-річного херсонця опіки рук, а в 41-річного – мінно-вибухова травма та осколкові поранення шиї й ніг. Обом потерпілим лікарі надають їм необхідну меддопомогу.

Російська армія продовжує нищити місто Берислав керованими авіаційними бомбами, в черговий раз спрямувавши їх по житловим кварталам та хлібозаводу. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення виробничого цеху заводу, автотранспорт, багатоквартирні, житлові будинки та господарські споруди мешканців.

Окрім цього, окупанти скинули авіабомби на село Одрадокамʼянка Тягинської громади. Пошкоджено музичну школу та житлові будинки мешканців.

Внаслідок авіаційних ударів по Бериславу, Одрадокам’янці та Козацькому поранень зазнали 9 осіб.

Внаслідок мінометного обстрілу с. Антонівка та с. Садове постраждало дві людини.

Всього за добу через російську агресію 16 людей дістали поранення.