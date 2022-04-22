Армія РФ завершує визначення точок для основного удару на Донбасі, - Міноборони

Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник на брифінгу, передає УНІАН.

"Керівництво російської армії завершує визначення вигідних місць для нанесення головних ударів. Про це свідчать способи вогневого ураження, форма побудови бойових порядків, ешелонування військ противника та безперервні наступальні дії на окремих напрямках", - заявив він.

Найбільша активність спостерігається в напрямку Ізюм - Барвінкове, в районі залізничної станції Попасна, Сєверодонецького району, міста Маріуполя та на ділянці дороги Запоріжжя - Донецьк.

Раніше у Міноборони РФ заявили, що Росія планує встановити повний контроль над Донбасом і Південною Україною.