Армія РФ зранку вдарила по Херсону та області: є загибла та постраждалий
Зранку 30 листопада російська армія вкотре атакувала Херсон та селище Садове. Унаслідок ворожого удару загинула жінка, також поранення отримав місцевий житель
Про удар по Херсону писала Херсонська ОВА.
Зазначається, що окупанти близько 09:30 обстріляли мікрорайон Корабел в Херсоні.
71-річний херсонець сам звернувся до лікарні, у нього діагностували вибухову травму, поранення грудної клітини та обличчя.
Натомість очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що окупанти також атакували селище Садове на Херсонщині.
"Пів години тому ворог обстріляв населений пункт з артилерії. На жаль, травми, несумісні з життям отримала 59-річна жителька", - написав він.
- Опівночі 30 листопада російські терористи обстріляли Дар'ївку Херсонської області. Унаслідок атаки постраждали чотири людини.
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