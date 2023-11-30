Росіяни опівночі атакували Дар'ївку на Херсонщині: 4 постраждалих
Опівночі 30 листопада російські терористи обстріляли Дар'ївку Херсонської області. Унаслідок атаки постраждали чотири людини
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Зазначається, що унаслідок ворожої атаки пошкоджені десятки житлових будинків, дитсадок та лікарня.
Крім цього, у власних оселях постраждали четверо місцевих жителів.
"Каретою “швидкої” до лікарні шпиталізували 59-річного чоловіка та 75-річну жінку. Їх стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Ще двом жінкам, 75 та 66 років, медичну допомогу надали на місці. Від госпіталізації вони відмовилися", - додали у повідомленні.
- Ввечері середи, 29 листопада, російські терористи запустили "шахеди" та ракети на територію України. У Вінницькій та Хмельницькій областях працювала ППО.
- Також вночі терористи атакували ракетами С-300 Покровськ, Новоградівку та Мирноград. Щонайменше 10 постраждалих, під завалами, ймовірно, знаходяться люди.
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