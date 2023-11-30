Росіяни опівночі атакували Дар'ївку на Херсонщині: 4 постраждалих

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Зазначається, що унаслідок ворожої атаки пошкоджені десятки житлових будинків, дитсадок та лікарня.

Крім цього, у власних оселях постраждали четверо місцевих жителів.

"Каретою “швидкої” до лікарні шпиталізували 59-річного чоловіка та 75-річну жінку. Їх стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Ще двом жінкам, 75 та 66 років, медичну допомогу надали на місці. Від госпіталізації вони відмовилися", - додали у повідомленні.