Росіяни запустили "шахеди". Група БПЛА прямує з Чорного моря
Ввечері середи, 29 листопада, російські терористи запустили "шахеди" з південного напрямку
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.
Загроза для Ізмаїльського та Білгород-Дністровського районів.
"Увага! Група "шахедів" у напрямку Одещини з акваторії Чорного моря!", - йдеться у повідомленні ПС, опублікованому о 20:17.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів області перебувати в укриттях.
"Це важливо! Ворог запустив у сторону нашого регіону ударні безпілотники", - йдеться у повідомленні.
Станом на 20:20 загроза БПЛА лише для Одеської області.
О 20:40 Повітряні Сили повідомили про рух дронів у напрямку Чорноморська та Одеси.
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- У ніч на 29 листопада у Хмельницькій області лунала повітряна тривога через атаку російських "шахедів", працювали сили протиповітряної оборони.
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