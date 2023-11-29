Росіяни запустили "шахеди". Група БПЛА прямує з Чорного моря

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

Загроза для Ізмаїльського та Білгород-Дністровського районів.

"Увага! Група "шахедів" у напрямку Одещини з акваторії Чорного моря!", - йдеться у повідомленні ПС, опублікованому о 20:17.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів області перебувати в укриттях.

"Це важливо! Ворог запустив у сторону нашого регіону ударні безпілотники", - йдеться у повідомленні.

Станом на 20:20 загроза БПЛА лише для Одеської області.

О 20:40 Повітряні Сили повідомили про рух дронів у напрямку Чорноморська та Одеси.

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