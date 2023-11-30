РФ уночі вдарила по Донеччині 6 ракетами С-300: щонайменше 10 постраждалих, під завалами шукають людей

Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

"Під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград. Внаслідок обстрілів постраждало 10 осіб, серед них 4 дитини. Ще п’ятьох людей шукають під завалами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Покровську постраждала родина з двома дітьми: 16-річний хлопець та 6-місячне немовля. Також поранення отримав ще 13-річний хлопчик. Попередньо пошкоджено багатоквартирний та 9 приватних будинків, відділ поліції, автомобілі, гаражі.

Крім цього, один зі снарядів вибухнув на подвір’ї будинку, де мешкала родина з двома дітьми. Внаслідок обстрілу було зруйновано дах та стіни оселі, сім’я опинилася під завалами.

"Парамедик поліції допоміг вибратися з-під руїн чоловіку, в якого на руках було закривавлене немовля. Оглянувши хлопчика, поліцейський закутав його та швидко доставив до лікарні. Загрози життю піврічного Ілая немає", - додав міністр.

У Новоградівці окупанти вдарили по багатоповерховому будинку. Поранено 13-річну дитину. Під завалами імовірно можуть знаходитися ще 5 людей, серед них дитина.

Також армія РФ атакувала Мирноград. Росіяни вдарили 2 ракетами із ЗРК С-300. Руйнувань зазнав відділ поліції.