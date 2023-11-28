Росіяни обстріляли підприємство у Торецьку: поранено 4 жінок
Російські терористи у вівторок, 28 листопада, вдарили по підприємству в Торецьку Донецької області, унаслідок чого зазнали поранень чотири жінки
Про це інформує Офіс генпрокурора.
Вказано, що окупанти атакували місто о 10:50 з авіації. Внаслідок удару по підприємству зазнали поранень четверо працівниць, які перебували в одній з майстерень.
Крім того, через вибух було пошкоджено житлові будівлі.
Наразі розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
"Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками Збройних сил РФ", - додали у відомстві.
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