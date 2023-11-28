Армія РФ атакувала Херсонщину: постраждали троє людей
Зранку вівторка, 28 листопада, російська армія завдала ударів по двох селах та місту Берислав Херсонської області, через що постраждали троє мирних жителів
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Першим окупанти обстріляли село Львове Тягинської громади. Під ворожий артилерійський удар потрапив 40-річний місцевий житель. У чоловіка вибухова травма та поранення руки.
Також російська армія атакувала Дудчани. Там поранення отримала 64-річна жінка, яка під час обстрілу перебувала на вулиці.
Згодом ворог скинув вибухівку на цивільну автівку у Бериславі, внаслідок чого постраждав 48-річний чоловік.
Потерпілих доставили до медзакладів. Їм надають допомогу.
- Також уранці росіяни вдарили з артилерії по Нікополю Дніпропетровської області. Через ворожий удар загинув мирний мешканець, ще двоє - отримали поранення.
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