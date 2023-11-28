Армія РФ атакувала Херсонщину: постраждали троє людей

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Першим окупанти обстріляли село Львове Тягинської громади. Під ворожий артилерійський удар потрапив 40-річний місцевий житель. У чоловіка вибухова травма та поранення руки.

Також російська армія атакувала Дудчани. Там поранення отримала 64-річна жінка, яка під час обстрілу перебувала на вулиці.

Згодом ворог скинув вибухівку на цивільну автівку у Бериславі, внаслідок чого постраждав 48-річний чоловік.

Потерпілих доставили до медзакладів. Їм надають допомогу.