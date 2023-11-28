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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни зранку завдали артилерійського удару по Нікополю: є загиблий і постраждалі

28 листопада, 2023 вiвторок
10:08
Війна з Росією Нікополь, Дніпропетровщина

Уранці вівторка, 28 листопада, російська армія вдарила з артилерії по Нікополю Дніпропетровської області. Через ворожий удар загинув мирний мешканець, ще двоє - отримали поранення

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що артилерійський снаряд росіян поцілив по п’ятиповерхівці. 

Унаслідок ворожого обстрілу міста загинув 63-річний чоловік. Крім того, постраждали дві жінки - 65 та 63 років.

Очільник ОВА наголосив, що під завалами можуть бути люди. 

  • Також уранці російська окупаційна армія вдарила ракетою по території одного з підприємств Запоріжжя, унаслідок чого постраждала одна людина.
Україна
Росія
російська армія
Дніпропетровщина
Нікополь
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