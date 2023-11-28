Росіяни зранку завдали артилерійського удару по Нікополю: є загиблий і постраждалі

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що артилерійський снаряд росіян поцілив по п’ятиповерхівці.

Унаслідок ворожого обстрілу міста загинув 63-річний чоловік. Крім того, постраждали дві жінки - 65 та 63 років.

Очільник ОВА наголосив, що під завалами можуть бути люди.