Росіяни зранку завдали артилерійського удару по Нікополю: є загиблий і постраждалі
Уранці вівторка, 28 листопада, російська армія вдарила з артилерії по Нікополю Дніпропетровської області. Через ворожий удар загинув мирний мешканець, ще двоє - отримали поранення
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що артилерійський снаряд росіян поцілив по п’ятиповерхівці.
Унаслідок ворожого обстрілу міста загинув 63-річний чоловік. Крім того, постраждали дві жінки - 65 та 63 років.
Очільник ОВА наголосив, що під завалами можуть бути люди.
- Також уранці російська окупаційна армія вдарила ракетою по території одного з підприємств Запоріжжя, унаслідок чого постраждала одна людина.
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