РФ вдарила ракетою по підприємству в Запоріжжі: є поранений
Російська окупаційна армія у вівторок, 28 листопада, вдарила ракетою по території одного з підприємств Запоріжжя, внаслідок чого постраждала одна людина
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Вказано, що під час повітряної тривоги росіяни завдали ракетного удару по території підприємства, яке розташоване в одному з районів Запоріжжя.
"Наразі тип ракети уточнюється. Попередньо - одна з модифікацій балістичної ракети "Іскандер", - написав очільник ОВА.
За його словами, станом на 9:43 відомо про одну людину, яка зазнала легких поранень. Крім того, внаслідок вибухової хвилі від ракетного удару зазнав пошкоджень магазин. Він розташований неподалік від місця влучання.
Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв додав, що через вибухову хвилю також пошкоджено вікна в трьох багатоповерхових будинках та трьох освітніх закладах.
Наразі триває обстеження території.
- Проти ночі 28 листопада на Хмельниччині лунала повітряна тривога. Область вкотре атакували російські "шахеди", працювали сили протиповітряної оборони. Уламки дрона впали на дах будинку.
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