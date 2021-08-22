"Арсенал" програв "Челсі" та опустився на останнє місце АПЛ
У 2-му турі чемпіонату Англії з футболу "Арсенал" програв "Челсі" у лондонському дербі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Челсі" з рахунком 2:0. Голами відзначились Ромелу Лукаку та Ріс Джеймс.
Після поразки у лондонському дербі 0:2 "Арсенал" опустився на останню позицію у турнірній таблиці. У клубу 0 очок і 4 пропущених голи після 2 матчів АПЛ. "Каноніри" ще не забивали у цьому сезоні.
"Челсі" очолює таблицю з 6 балами.
Чемпіонат Англії
2-й тур
22 серпня
"Арсенал" - "Челсі" 0:2
Голи: Лукаку, 15, Джеймс, 35
- 11 серпня у матчі за Суперкубок УЄФА англійський "Челсі" переміг іспанський "Вільярреал".
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