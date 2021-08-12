"Челсі" обіграв "Вільярреал" у серії пенальті в матчі за Суперкубок УЄФА
У матчі за Суперкубок УЄФА англійський "Челсі" переміг іспанський "Вільярреал"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На 27-й хвилині "Челсі" вийшов вперед завдяки голу Хакіма Зієша. Марокканець опинився у класній позиції в штрафному майданчику та холоднокровно відправив м'яч у сітку воріт.
"Вільярреал" зумів відповісти на пропущений м'яч лише наприкінці матчу. Херард Морено з-за меж штрафного майданчика відправив м'яч у ліву дев'ятку. Відзначимо, що перед цим, протягом матчу, іспанець двічі потрапляв у каркас воріт.
Основний час матчу за Суперкубок УЄФА так і закінчився нічиєю 1:1, тому командам довелось грати овертайм. "Челсі" і "Вільярреал" не змогли визначити переможця й за 120 хвилин - справа дійшла до серії пенальті.
В одинадцятиметрових ударах сильнішими виявились гравці "Челсі", які реалізували шість пенальті зі семи. "Вільярреалу" вдалось забити п'ять м'ячів.
У минулому сезоні "Челсі" тріумфував у Лізі чемпіонів, а "Вільярреал" здобув кубок Ліги Європи.
Суперкубок УЄФА
11 серпня
"Челсі" (Англія) - "Вільярреал" (Іспанія) 1:1 (серія пенальті - 6:5)
Голи: Зієш, 27 - Морено, 73
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