"Челсі" обіграв "Вільярреал" у серії пенальті в матчі за Суперкубок УЄФА

Про це повідомляє Еспресо.TV.



На 27-й хвилині "Челсі" вийшов вперед завдяки голу Хакіма Зієша. Марокканець опинився у класній позиції в штрафному майданчику та холоднокровно відправив м'яч у сітку воріт.



"Вільярреал" зумів відповісти на пропущений м'яч лише наприкінці матчу. Херард Морено з-за меж штрафного майданчика відправив м'яч у ліву дев'ятку. Відзначимо, що перед цим, протягом матчу, іспанець двічі потрапляв у каркас воріт.



Основний час матчу за Суперкубок УЄФА так і закінчився нічиєю 1:1, тому командам довелось грати овертайм. "Челсі" і "Вільярреал" не змогли визначити переможця й за 120 хвилин - справа дійшла до серії пенальті.



В одинадцятиметрових ударах сильнішими виявились гравці "Челсі", які реалізували шість пенальті зі семи. "Вільярреалу" вдалось забити п'ять м'ячів.



У минулому сезоні "Челсі" тріумфував у Лізі чемпіонів, а "Вільярреал" здобув кубок Ліги Європи.



Суперкубок УЄФА



11 серпня



"Челсі" (Англія) - "Вільярреал" (Іспанія) 1:1 (серія пенальті - 6:5)



Голи: Зієш, 27 - Морено, 73

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