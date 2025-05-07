Удари нашими дронами по РФ, Зеленський готовий ухвалити рішення про експорт зброї для наших виробників. Колонка Сергія Згурця

Атака росіян по Україні

Тероризм проти справедливої оборони. Так можна підсумувати результати нічного протистояння між нашою державою і РФ з використанням дронів та іншого далекобійного озброєння. За ніч росіяни випустили по Україні п'ять балістичних ракет, це були або "Іскандери", або північнокорейський КН-23, зараз з'ясовується. Дві балістики було збито і була також випущена значна кількість дронів, понад 187, з яких 81 були збиті, решта були локаційно втрачені.

Ворог двічі сьогодні атакував нашу столицю з використанням і балістики, і дронів. Знаємо, що було вісім поранених, серед них четверо дітей, дві людини загинули. І також знаємо, що ворог здійснював такі атаки з використанням дронів по п'яти областях нашої країни. Атаки ворога були скеровані насамперед проти цивільних об'єктів. Це були цілеспрямовані атаки терору аби знищити наші міста, інфраструктуру. Власне, залякати наше мирне населення, наш народ, аби похитнути стійкість до спротиву. Це системні акти терору з боку РФ.

У РФ зазнали атаки важливі оборонно-промислові об’єкти

Що ж до наших ударів по противнику? Ворожі Z-канали писали про те, що це була чи не найбільша атака нашими дронами і ракетами. Як вони згадують, називається кількість аж 447 далекобійних ракет та дронів, це пишуть зет-канали. Але, що цікаво, міністерство оборони сьогодні жодної згадки не робило про ці удари з українського боку.

Напевно, аби не псувати настрій тим гостям, які на свій страх і ризик збираються до Московії на Червону площу, а також тим паче не давати таких антиоптимістичних посилів для російського населення.

А що ж було вражено на території Російської Федерації? Виокремимо насамперед і летовище, і оборонно-промислові об'єкти. Коли ми говоримо про летовище, то є вже зафіксовані знімки із системи NASA, яка слідкує за пожежами по всій планеті. Так от є зафіксовані пожежі на території двох російських летовищ. Це на летовищах Шайковка і Кубинка. Шайковка - це Калузька область. Там росіяни тримають свої стратегічні бомбардувальники Ту-22М3. Там також зберігаються ракети Х-22.

Сподіваємося, що ці удари були результативними, і у ворога будуть втрати саме по цим зразкам озброєння. Друге летовище - це Кубинка, це Московська область, це поблизу Москви. Там якраз базуються оці російські "Соколи", "Стрижі", тобто ці групи, які збираються показувати свою майстерність на Червоній площі. Побачимо, чи насправді вони будуть це робити після ударів по летовищу. Сподіваємося, що ці удари були результативними, поки що ми не знаємо підсумки з огляду на те, що супутникових знімків ще немає.

А щодо підприємств ОПК, тут взагалі було вражено щонайменше п'ять підприємств російської оборони. Насамперед це в Саранську було уражено завод оптоволоконних систем. Це єдиний у Росії виробник оптоволокна, який використовується в системах зв'язку і, звісно, для російських оптоволоконних дронів. Цей завод атакується вже не вперше. Сподіваюсь, що ці атаки були більш результативними, ніж попередні.

Також в тому ж Саранську було вражено підприємство "Саранськкабель", яке має відношення до створення російських систем зв'язку. І ще в іншій ділянці - це Тула. В Тулі було атаковано бюро приладобудування.

Це, власне, одне з базових підприємств РФ, яке розробляє системи озброєння різного призначення, включаючи різні бойові модулі, протитанкові комплекси і таке інше.

І буквально за кілометр від цього КБ приладобудування є ще одне підприємство "Сплав", яке розробляє, виготовляє всі системи залпового вогню Російської Федерації ще за часів Радянського Союзу. Це, власне, і "Ураган", "Смерч", "Торнадо", також там вготовляються оці боєприпаси для систем "Сонцепьок", це термобаричні боєприпаси. Також були задані удари по цим двом підприємствам.

І ще одне підприємство, вже п'яте - це Московська область, Красноармійськ, науково-виробниче об’єднання "Базальт". "Базальт" - це виробник боєприпасів різного призначення, термобаричних боєприпасів, пританкових гранатометів і таке інше. Це підприємство також розробляє, вготовляє боєприпаси для авіації, включно з авіаційними бомбами. Так що в будь-якому разі вибір всіх цих цілей абсолютно легітимний.

Все це озброєння, яке використовує противник проти України, проти наших громадян. Звісно, це ті удари, які треба наносити і вкрай важливо, щоб вони були результативними.

І, звісно, завдяки потужній дроновій атаці на багатьох російських цивільних летовищах було запроваджено програму "Килим" чи "Ковьор", яка забороняє підніматися в небо цивільним російським літаком. Так що, думаю, ці атаки дозволять відчути російському населенню, що таке війна. І думаю, що всі ці підходи української сторони, можливо, будуть продовжені і на 9 травня.

Хоча Пєсков сьогодні заявив через агенцію ТАСС про те, що заклики до перемир'я з боку Росії залишаються в силі. Проте в Росії буде обмежено інтернет і таке інше, аби забезпечити максимальні заходи безпеки.

Росія готується до параду 9 травня

І про Росію, і про ситуацію в більш широкому масштабі ми поговорили з директором Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, воєнним аналітиком, співзасновником Консорціуму оборонної інформації Валентином Бадраком.

Путін закликав до перемир'я на час параду в Росії. Зараз до Москви підтягнули значну кількість систем протиповітряної оборони, обмежують інтернет, аби було складно контролювати, що там відбувається. Заборонили навіть використання електросамокатів. Навіть згадують знову про "Орешник", якщо Україна здійснить удари по Москві, то Росія знову дістане "Орешник" і буде використовувати його для ударів по Україні. Тобто зараз політичне тло, пов'язане насамперед із ситуацією навколо проведення цього параду, навколо такого побєдобєсія в Російській Федерації.

"Дуже показовий момент 25-го року, 9 травня. І Путін намагається використати це для закріплення легітимізації тієї, яку подарував йому Трамп. Напевно, в силу своєї недосвідченості або недолугості, незрозуміло, за яких причин, а, може, просто, дійсно, він завербований. Але так чи інакше для Путіна головне зберегти режим і зберегти свої забаганки щодо захоплення і контролю України. Бо наступним кроком буде контроль простору в межах СРСР, а потім вже - повністю пострадянського простору. Оце три великі кола для Путіна, які ніяк не змінилися, і зараз він це намагається закріпити завдяки тому, що йому трішечки вдалося за рахунок Трампа підняти голову. Але якщо брати зараз київські рішення, дуже важливо не грати з Путіним в цю гру, а навпаки протримати Москву до параду щонайменше у складній, напруженій ситуації, щоб гості Путіна, особливо Сі Цзіньпін відчув, що Путін не в позиції переможця. А в позиції такого собі невизначеного, незрозумілого лідера незрозумілої країни", - сказав він.

Валентин Бадрак зауважив, що наразі важко сказати, наскільки до 9 травня готові запаси безпілотників та ракет, це скоро стане зрозуміло.

"Якщо рухатися далі, то вже сьогоднішня ситуація демонструє, що навіть намір Кремля продовжити наступальні операції не спирається на, я б сказав, реалістичні речі. Навіть півторамільйонна армія, яка є в Росії, нічого не може заподіяти для того, щоб зробити якісь ударні кулаки, скажімо, і щось зробити на стратегічному, навіть на оперативно-стратегічному рівнях. Я думаю, що найбільше, на що буде здатний Путін - це продовжувати влітку кампанію по протискуванню, продавлюванню і отриманню якихось невеличких територій. Але мені подобаються заяви авторитетних українських військових, особливо тих, які займаються безпілотними технологіями, які зараз свідчать про те, що роль безпілотників тільки збільшується, а ніяк не зменшується. І якщо тиждень-півтора тому, колишній головком Збройних сил України Залужний назвав фактично безпорадними і такими, що вже в минулому, танки, бронетехніку і вертольоти. Ну і кораблі ще до цього можна додати. То навіть артилерія зараз втрачає позиції завдяки тому, що збільшується дальність, відстань ударів безпілотників і вага бойової частини", - зазначив військовий аналітик.

Експорт української зброї

Виходячи з того, що нам потрібно на полі бою, і що ми можемо робити власними силами, звісно, виникає питання щодо готовності президента України Володимира Зеленського ухвалити дозвіл на експорт продукції, яку виготовляють наші оборонні підприємства. Валентин Бадрак розповів, якими можуть бути плюси та мінуси цього рішення. Та чи виправдаються сподівання наших оборонників отримати зиск від рішення заробити значну кількість грошей.

"Тут є кілька взаємопов'язаних речей. По-перше, президент вже певний заручник цих ідей і тиску цього, який чинять і великі об'єднання, такі як Федерація роботодавців України. І різні технологічні об'єднання, такі як Технологічні сили України, такі як NAUDI, Ліга оборонних підприємств. І все це пов'язано з тим, що експорт зброї насправді не припинявся, і він, до речі, юридично не заборонений. Експорт зброї існував як прихований і дозований. Ну, наприклад, Індії постачалися запчастини до літаків Ан-32, в Туреччині наші авіаційні двигуни до безпілотників. Усе це дуже важливо на тлі того, що Індія - великий і потужний ринок, який відвертається від Росії. І, наприклад, Туреччина, в тому сенсі, що там потужні безпілотні технології, які можуть посилити в майбутньому безпілотну авіацію України. Тому все це під великим прицілом. Інша справа: як вийти на ринок озброєнь правильно. На мій погляд, щоб не зробити політичного харакірі, треба виходити разом з партнерами, принаймні до завершення гарячої фази війни", - зауважив експерт.

Валентин Бадрак зауважив, що такі можливості є. Україна довела, що має кращі деякі технології, ніж західні.

"Згадаю кілька прикладів. Сполучені Штати з чотирьох компаній, які будуть виробляти для американської армії безпілотники, вибрали дві українські, які роблять більш дешеві і більш технологічні. Нещодавно Bloomberg оприлюднив таку суперечку по відношенню німецької потужної компанії Hess, здається, яка пропонує безпілотники по 16 700 євро за кожен. Тоді як українці розібрали, кажуть, що червона ціна їм 2000 євро, а не 16. Тобто українці досягли потужних досягнень, які визнають в Європі. Раніше в Україні тут був Ніко Ланге, який керував фондом Еберта в Україні. Зараз він як військовий експерт коментує, каже, що українські засоби РЕБ перевершують західні. Можу навести приклад, коли український альянс “Нова енергія України” самостійно, до речі, без держави, домовився з таким потужним виробником, як Diehl Defense німецький. І споряджує захист для засобів ППО IRIS-T і для САУ з дистанційним керуванням RCH", - зазначив Валентин Бадрак.

Україна має величезні перспективи зокрема тому, що вона перетворилася на ринок. СІПРІ -незалежний міжнародний інститут з дослідження проблем конфліктів, озброєнь, контролю над озброєннями та роззброєння - довів, що за останні чотири роки Україна в 100 разів збільшила імпорт і стала більш привабливою для спільних виробництв.

"Наприклад, відома компанія американська AeroVironment розмістила в Україні вже виробництво відомих Switchblade. І все це може вже постачатися потім спільно. Тому що дешевше в рази. Давайте візьмемо "Богдану". САУ "Богдана" виробляється приватним українським підприємством вже понад 20 одиниць, а дехто каже, що і 36 одиниць. Я не буду спекулювати цифрами, бо, можливо, там враховувалися причіпні гармати. Але вартість САУ “Богдана” 2,5 мільйони доларів. Вартість САУ CAESAR, які робить Nexter французький, 4-6 мільйонів євро. Німецькі САУ, такі як Panzerhaubitze або RCH коштують 11-17 мільйонів євро. Один артилерійський боєприпас коштує зараз понад 8 тисяч євро. Україна робить за 1,8 тисячі євро. І виходить, що вона в 8-10 разів дешевше виробляє. Якщо вона буде спільно виходити на ринок з іноземними країнами. Чехія це дуже відчула і надала ліцензію на виробництво боєприпасів і спільні штурмові гвинтівки. А днями продемонстрували спільний українсько-чеський безпілотник "Булава", дуже цікавий. Цікавий тим, що це 3,6 кілограмів бойова частина і 60 кілометрів", - сказав він.

Валентин Бадрак зауважив, що він згоден із авторитетними військовими, які кажуть, що влітку може війна застопоритися. І може бути утворена суцільна кілзона. Тобто зона, яка буде під повним контролем безпілотників шириною до 40 кілометрів.

"І це означатиме, що фактично позиції будуть такі, що буде відігравати роль більше політична площина і здатність триматися в політико-економічній площині. Хочу тут звернути увагу на те, що навіть якщо Трамп відсторониться від України, то є дуже цікаве рішення - залучити Туреччину. І Ердоган дуже зацікавлений використати цю ситуацію, щоб зайти в Європу. По-перше, вийти в Європейський Союз. При тому, що Ердоган каже, що турецька армія - найбільш боєготовна армія в європейському НАТО. І, справді, якщо Ердоган погодиться на блокування Росії в економічно-політичному плані і надаватиме більше зброї, а влітку в нас буде вже Baykar, турецький запрацює, який пообіцяв нам Bayraktar. І ми зможемо замовляти в тому числі Bayraktar ТВ2, Bayraktar ТВ3, які вже надзвичайно потужні. То я знаю, що ми йдемо до технологічної переваги над противником. І саме ринок озброєнь може дозволити створити такий технологічний тиск на Росію. Коли Росія буде фактично в зашморгу технологічному і не зможе швидко розвивати високотехнологічні озброєння в масштабуванні, яке вдавалося до цього", - зауважив він.

Військовий експерт підкреслив, що ринок озброєння - це один з елементів технологічної переваги. Єдине, що це не можна робити зараз безконтрольно.

"А держава, звісно, може контролювати трьом речами. Перше - це держоборонзамовлення, рівень. Друге - це видача ліцензій на експортні контракти і третє - це лобіювання в межах данської моделі, бо вже є заяви, що буде мільярд євро на цей рік з боку Євросоюзу в межах грантів для українського ОПК. А Кубілюс, єврокомісар з питань оборони та космосу взагалі сказав, що “40 мільярдів, якщо ми надамо, то це буде суперово, тому що Україна в 10 чи дешевше робить зброю і може попіклуватися, фактично забезпечити безпеку України і Європи”. Тому це дуже перспективна справа. Єдине, що є небезпека того страшного адміністрування, яке існує. Нагадаю, якщо за провал з мінами відповідатимуть лише директори заводів і керівники військової прийомки, а не міністр нинішній Стратегічних галузей промисловості пан Сметанін, та його керівник пан Камишін, разом очевидно з керівництвом Міноборони. Якщо цього не станеться, то військово-політичне керівництво розпишеться в своїй недієздатності", - наголосив Валентин Бадрак, військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння.