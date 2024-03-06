Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Статті Чи мають політики йти воювати? Розмова із Андрієм Іллєнком
Інтерв’ю

Чи мають політики йти воювати? Розмова із Андрієм Іллєнком

Катерина Широкопояс
6 березня, 2024 середа
07:59
Статті Андрій Іллєнко

Депутат Верховної Ради минулих скликань, офіцер батальйону "Свобода" Андрій Іллєнко про мобілізацію, політиків на фронті та зміни в армії

Розмова відбулася в програмі Коментар на ютуб-каналі Еспресо. Нижче наводимо текстову версію, над якою працювала Железко Ірина. З цього матеріалу ви дізнаєтесь: 

  • Чи повинні політики йти воювати? 
  • Яка мобілізація справедлива? 

Ви на фронті з літа 2022 року, якими є сьогодні ваші обов'язки в батальйоні "Свобода"? 

У мене достатньо широкий спектр обов’язків, так чи інакше вони не змінювались під час моєї служби. Це називається по натівській системі "секція С1" штабу батальйону. У пострадянський системі це, напевно, називається замполіт. Тобто все, що стосується персоналу, бойового духу, військової дисципліни, організації, максимально якісного використання людського ресурсу. Все, що стосується роботи з людьми в бойовому підрозділі. 

Чи вважаєте ви, що сьогодні політики мають воювати?

Політики є такими ж громадянами України, які всі інші і, безумовно, на них розповсюджуються такі ж самі законні обов'язки захищати свою країну. Я розумію, іноді звучить фраза про те, що політики не воюють і так далі. Але політики різні. Не можна казати, що в нас ідеальні політики, в нас взагалі багато проблем в країні. 

І всіх цих політиків хтось вибрав? Вони ж не з космосу до нас прилетіли і стали депутатами, міністрами, політиками. Напевно, за них хтось голосував. Це теж відповідальність.

По-друге, різні є люди. Є політики, які дійсно ганебно себе поводять під час війни, показують поганий приклад. А є ті, хто воює. І якщо говорити про партію "Свобода", то у нас майже всі чоловіки призовного віку на війні і серед них є колишні народні депутати, міністри, діючі депутати місцевих рад і т.д. 

Є герої серед них, наприклад, мій колега Олександр Марченко, людина у віці, далеко не молода, з далеко не ідеальним здоров'ям. Він в перші дні війни пішов добровольцем і загинув під час оборони Києва. Про Марченка ніхто не розказує, ніхто не показує по телевізору народного депутата України, який зі зброєю в руках загинув за Україну, про це не говорять... 

Показують фото якихось уродів, які десь тусуються в Монако. Я не кажу що цього не треба показувати, але є однобокість, тобто показують тільки негатив, а позитивні приклади людей з політичної сфери, які воюють, які вмирають - їх не показують.

Олександр Марченко.

Депутат Верховної Ради восьмого скликання Олександр Марченко, загинув під час оборрони Києва у 2022 році
Фото: wikipedia.

Якою має бути справедлива мобілізація?

Треба більше займатися в хорошому сенсі роз'яснювальною, навіть пропагандистською роботою. На жаль, є проблеми з цим. Потрібно, з одного боку, говорити правду, що ситуація далека від райдужної, що все достатньо складно та проти нас сильний ворог, який хоче нас знищити. А, з іншого боку, насправді немає якоїсь непереборної сили, все це вже українці давно довели, ворога можна бити ворога можна перемагати. Головне - вірити в свої сили. Не зневірюватися, не здаватися внутрішньо.

Я в міру своїх скромних можливостей теж намагаюся це роз'яснювати, пояснювати, переконувати людей, говорити варіантів-то небагато насправді можна. Можна ігнорувати свою власну країну, свою власну армію, намагатися просто зберегти своє життя. Але потім прийде ворог, і тоді, якщо не буде кому захищати цю країну, ворог вас просто вб'є, знищить все, всіх близьких, всіх рідних, як це було вже у Бучі та в Ірпені, в Маріуполі. Ми цього чекаємо? Треба усвідомлювати реалії, в яких ми знаходимося. 

Справедлива мобілізація... В цьому світі взагалі важко знайти щось, що є ідеально справедливим, багато в чому саме життя несправедливе. Але це не значить, що не треба хотіти справедливості.

Я розумію підтекст вашого питання. Це стосується різних історій з мажорами, що хтось може як "волонтер" їхати відпочивати на Мальдіви під час війни, хтось може відкупитися, ухилятися від служби і вести дуже зухвалий, навіть розкішний спосіб життя під час війни. Це має викликати суспільний осуд, а якщо є склад злочину, то й реакцію правоохоронних органів.

Але я точно не воюю за якогось мажора, я воюю за українську націю. І для мене це важливо.

Я не засуджую людей, яким страшно, тому що страшно всім. Хто я такий, щоб когось засуджувати за страх? Я цього не робив і не буду робити. Але ті, хто активно пропагує сьогодні зрив мобілізації. Ті, хто сьогодні пропагує фактично поразку власної країни, яка завершиться геноцидом нашої країни. Ті, хто сьогодні підриває зсередини країну, вони негідники і з ними треба розбиратися, так само як і з тими, хто краде, хто займається корупцією.

військовий квиток, мобілізація

Ілюстративне фото: censor.net

Щодо тих, хто боїться, потрібно обрати правильний тон цієї розмови, це дуже великий шмат роботи. Можу сказати таким людям, що ми сьогодні проходимо певний тест. І якщо спочатку все трималося на ентузіазмі добровольців і професіоналізмі кадрової армії, які перші на собі відчули цю навалу, цей удар, то зараз все більше і більше ми маємо спиратися на людей, в яких, можливо, не було такого величезного ентузіазму. Але наше існування як нації залежить від того, як себе ці люди поведуть, з цими людьми треба працювати. 

Я проти того, щоб їх ображати. Треба спокійно, ввічливо і коректно, але дуже переконливо і ствердно з ними говорити і пояснювати їм реалій, в яких ми знаходимося. 

Теги:
Новини
політика
мобілізація
Війна з Росією
Читайте також:
Денис Шмигаль
4 березня, 2024 понедiлок
Уряд змінює систему бронювання працівників: хто в пріоритеті
Дмитро Медведєв
4 березня, 2024 понедiлок
Медведєв заявив, що території по обидва береги Дніпра – частина РФ, а Україна - це Росія
на фото: Майк Джонсон
5 березня, 2024 вiвторок
У конгресі США готують компромісний варіант законопроекту про допомогу Україні, - CNN
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.17
    Купівля 38.17
    Продаж 38.69
  • EUR
    Купівля 41.3
    Продаж 42.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
6 березня
08:45
безпілотник "Орлан"
Партизани виявили локацію виробництва дронів у Санкт-Петербурзі
08:35
Оновлено
обстріл, ППО
У Росії заявили про атаку БПЛА на 2 області: сталося займання на складі з пальним
08:20
Удар по Покровську
Росія вночі вдарила чотирма ракетами по Покровську: постраждала людина, є руйнування
08:20
патрульний корабель воєнно-морського флоту РФ "Сергій Котов"
Відсутність реакції командування РФ на знищення "Сергія Котова" викликало хвилю обурення серед російських "військкорів", - ISW
08:09
Оновлено
Прапор США
Вибори у США: за підсумками "супервівторка", Байден і Трамп здобули перемогу на праймериз
08:08
Оновлено
збитий "Шахед"
РФ атакувала Україну "шахедами" у ніч на 6 березня: у Сумах три влучання, на Київщині працювала ППО
08:00
Іран
В Ірані торік стратили щонайменше 834 людини - на 43% більше, ніж 2022 року
08:00
OPINION
Борислав Береза
Чому Захід нас не кине? Три аргументи
07:55
Андрій Лунін
Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 6 березня
07:50
Оновлено
Вибух на ТЕЦ у Росії
У російській Туві стався вибух на ТЕЦ: щонайменше 18 постраждалих
07:46
Інфографіка
рашка танк
Корабель, 50 артсистем і 1250 військових: втрати Росії за добу війни в Україні
07:37
Сумщина, шахеди, ППО, обстріл
Нічна атака РФ: Повітряні сили знищили 38 із 42 ворожих "шахедів"
07:36
Турецький потік
Болгарія заздалегідь узгодила з РФ будівництво "Турецького потоку" в інтересах Москви, – розслідування
07:31
Ердоган
Туреччина готова виступити гарантом мирної угоди між Палестинською автономією та Ізраїлем, - Ердоган
07:14
Полонені
Росія торгує українськими військовополоненими на "чорному ринку", - ISW
06:55
Кіліан Мбаппе (праворуч)
Ліга чемпіонів: результати та розклад усіх матчів 1/8 фіналу
06:45
Віктор Медведчук
Медведчук вимагає повернути йому українське громадянство й депутатський мандат, - hromadske
06:33
Су-34
РФ надалі активно використовує авіацію попри ефективну роботу ЗСУ, - ISW
06:03
окупанти крим
У Криму за 10 років зникло 1 288 релігійних організацій: окупанти стирають "неугодну" Кремлю релігійну ідентичність
05:36
сектор Газа
США підтримали резолюцію ООН про негайне припинення вогню у Газі та звільнення усіх заручників
04:38
Зернова допомога Харківщині
Латвійський уряд оприлюднив список забороненої для імпорту агропродукції з РФ та Білорусі
02:54
Російський газ
Іспанія попросила ЄС зайняти більш жорстку позицію щодо імпорту російського СПГ, - Bloomberg
02:04
Петер Сіярто
Угорщина виступає проти кандидатури прем’єра Нідерландів Рютте на посаду голови НАТО, - Politico
01:42
Держдепартамент США
"Є сюрпризи в запасі": Держдеп США прокоментував ураження патрульного корабля РФ "Сергій Котов"
01:08
на фото: Хав'єр Мілей
Президент Аргентини Мілей планує відвідати Україну
00:15
Оновлено
Пожежа у Києві, Осокорки
У Києві ліквідували масштабну пожежу на Осокорківських озерах
00:12
офіційний представник Пентагону Патрік Райдер
"Немає іншого способу повністю задовольнити потреби ЗСУ": Пентагон про затримку виділення $60 млрд Україні
00:01
Зеленський і Путін
"Для Києва війна – це засіб набивати собі кишені": добірка російських фейків і маніпуляцій за 5 березня
2024, вiвторок
5 березня
23:54
Гаррі Кейн (ліворуч), Баварія - Лаціо
Ліга чемпіонів: "Баварія" розбила "Лаціо", а ПСЖ здолав "Реал Сосьєдад" у 1/8 фіналу
23:18
Тайсон Ф'юрі
Ф'юрі розлютився через несподіваний прогноз Джошуа на його бій з Усиком
23:07
Ексклюзив
патрульний корабель воєнно-морського флоту РФ "Сергій Котов"
Ураження корвета "Сергій Котов": військовий експерт Коваленко вказав на слабкі сторони кораблів ЧФ РФ
22:50
Джон Кірбі
"Зеленський про це і не просить": Білий дім заявив, що США не збираються відправляти своїх військових в Україну
22:33
Ексклюзив
УПЦ МП
"Цей закон не про церкву, цей закон про зв'язки": нардеп Потураєв щодо законопроєкту про заборону УПЦ ПМ
22:29
Дмитро Медведєв
Медведєв запустив маніпуляцію: "Країни, які визнають суверенітет РФ, визнають і її "нові регіони"
22:24
Латвія
Латвія затвердила план зміцнення кордону з Росією та Білоруссю на €303 млн
22:11
Сергій Наришкін
"Домовилися тримати в таємниці": Наришкін розповів про угоду з шефом ЦРУ Бернсом
21:51
Вибори у США: Гейлі запевнила, що в разі поразки у праймеріз, не балотуватиметься у статусі незалежної кандидатки
21:47
Болгарія
Прем'єр Болгарії Денков йде у відставку
21:12
Оновлено
Франція
Макрон підтвердив, що Франція приєднається до плану Чехії щодо закупівлі 800 тис. снарядів для України
21:05
Оновлено
Еммануель Макрон
Макрон закликав союзників України не бути боягузами. У Німеччині відреагували
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV