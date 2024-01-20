Чому НАБУ цікавиться Тетяною Чорновол
Мав п'ять місяців спільної з Тетяною Чорновол служби. Скажу чесно: більш рішучої, сміливої та по-бойовому нахабної захисниці я не бачив за всі роки війни
Взвод, яким командувала Тетяна, завжди вирізнявся високою дисципліною, мотивацією та професіоналізмом.
Зазвичай саме Тетяна зі своїми підлеглими на дві-три доби раніше, ніж інші, займає позиції під носом у ворога, коли ми плануємо якусь "акцію". А іноді й на дві-три доби пізніше за інших відходить після того, як "акцію" проведено.
Сьогодні раптом я дізнався, що Тетяну викликають на допит у НАБУ.
"Будете сміятися: за мене, фронтовика, взялося НАБУ. Такий собі детектив Андрій Грушанський, здоровий мужик, який під час війни, замість того щоб піти на фронт... купував квартири в Києві та клепає проти мене справу. Воно мене на допит викликало. Не відмовилася, я йому сказала, хай їде до мене на нуль – поговоримо. А ще, я йому покажу, до чого довели країну продажні детективи, що виконують політичні замовлення", - каже Тетяна Чорновол.
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Щодо справи, яку реанімувало НАБУ: у 2014 році "Роснефть" за допомогою юридичної фірми "Арцінгер" виграла кілька судів, щоб повернути арештовану після Майдану нафту у власність Росії.
Чорновол викрила, що в "Арцінгері" працювали заступник генпрокурора Касько, керівник "Трансперенсі інтернешнл Україна" Тімур Бондарєв та інші діячі, що мали репутацію антикорупціонерів.
У результаті послідовного захисту інтересів України Тетяною Чорновол та її однодумцями арештована нафта й пальне компанії "Роснефть" були поставлені для потреб ЗСУ.
"Чому зараз? Справа не в мені. За мене взялися, бо це тиск на моїх друзів, які мали нахабство вимагати від НАБУ розслідувати мегакорупцію, яка відбувається в царині закупівлі боєприпасів для армії. Щоб ви розуміли - у нас ціле НАБУ, і два роки їм сцикотно взятися за розслідування найбільш страшної для країни корупції, яка обмежує кількість боєприпасів на фронті. Сцикотно? Чи зрадники?" - прокоментувала Тетяна Чорновол.
Мені нема чого додати, окрім слів на підтримку Тетяни Чорновол.
Дякую тобі та твоєму підрозділу за службу. Разом до перемоги! Перемоги над зовнішнім і внутрішнім ворогом!
Про автора. Роман Ковальов, підполковник, командир 413-ї ОСб
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