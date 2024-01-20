Подивився шоковий сюжет Деніса Бігуса.

Виникає основне питання — хто це зробив?

У нас прорив росіян в Авдіївці, тому що у нас не вистачає людей на нулі, і військкомати хапають випадкових цивільних людей на вулиці.

А в цей час у Києві 30 офіцерів, які володіють зброєю та мають роки вислуги, замість захисту Батьківщини витратили гроші платників податків на те, щоб незаконно підглядати у спальні за дівчатами-журналістками та знайти компромат у їхній білизні.

Це страшна ганьба. І негідників, які це зробили, і мовчать, треба викрити, встановити поіменно, щоб ці люди замість теплих кабінетів та ресторанів пішли у піхоту на фронт, а якщо ні, то після зміни влади Зеленського вони мають піти під суд, сісти в тюрму та ніколи не насмілюватись претендувати на державну службу та державну пенсію. Усі, у тому числі їхні дружини та доньки, їхні друзі, мають знати, якими ганебними та безсоромними справами вони займались під виглядом державної служби.

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Сподіваюсь, хтось з учасників злочину зараз це усвідомить та добровільно дасть покази журналістам, щоб зняти з себе відповідальність ціною викриття замовників та організаторів.

Хто ж це міг зробити?

На цю мить по камерах спостереження встановлені машини, на яких приїхали правоохоронці, на відео є обличчя багатьох з них.

Сама структура поки що невідома, але нема сумнівів, що на слід вдається вийти.

Основна підозра, звичайно, падає на департамент захисту національної державності Служба безпеки України, у складі якого діє управління нагляду за засобами масової інформації.

Треба перевірити, що робили 26 грудня 2023 року як мінімум 30-40 співробітників департаменту захисту національної державності СБУ. По білінгах телефонів усе управління можна перевірити за пару годин.

Не виключено, звичайно, що таку напрочуд ідіотську спецоперацію робили працівники поліції або ДБР. Це також неможливо буде приховати.

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Звичайно, що таку масштабну операцію проти журналістів могли робити тільки з санкції керівництва не нижче заступника голови СБУ, і обовʼязково за наказом Офісу президента, тому що інакше б ніхто так демонстративно не палився.

Як і у випадку зі вбивством Георгія Гонгадзе, правоохоронці залишили багато слідів, тобто намагались виконати чий-то дуже високий та дуже наполегливий наказ. І безумовно, цей наказ як і випадку з Гонгадзе був наданий або самим президентом, або тим, хто замість нього керує у президентському кабінеті.

Стався ексцес виконавця — незаконне стеження за дівчатами взявся зробити якийсь повний неадекват, який влаштував справжню виставу та залишив усі сліди та докази.

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Тепер треба якомога швидше встановити злочинців у погонах. Ухилянти у владі мають бути покарані, сподіваюсь, що хтось захоче вийти з цієї брудної гри та здасть іншу частину угруповання.

Сподіваюсь, що керівництво СБУ та Нацполіції, які порушили кримінальні справи за фактом незаконного встановлення технічних засобів, не стануть прикривати цю ганебну спецоперацію, яка виглядає огидніше за будь-який Вотергейт.

Сподіваюсь, що голови СБУ та Нацполіції виступлять з заявами про ситуацію та докладуть усі зусилля, щоб миттєво встановити усіх, хто влаштував війну проти журналістів.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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