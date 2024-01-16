Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Провокація проти Ніколова: почерк, знайомий з часів Януковича
OPINION

Провокація проти Ніколова: почерк, знайомий з часів Януковича

Богдан Буткевич
16 січня, 2024 вiвторок
19:08
Погляд Богдан Буткевич

Ви просто зацініть ступінь конченості єрмачні. Вони вирішили полякати журналістів. Найняли тітуханів, які прийшли під двері Юрія Ніколова

А потім, щоб вже ніхто не мав сумнівів, самі ж розігнали інфу про напад на своїй телеграм-помийці. За кілька хвилин після нападу. Феєричні ідіоти.

Правда, мали підлість написати, що тітухани — це нібито військові, які приїхали з передової (!) висловити якесь там типу невдоволенням Юрію. Бачите фірмовий стильок Єрмака — розкручування ненависті щодо ЗСУ та стравлювання різних частин суспільства?

Ще раз. Вдумайтесь. Уроди мало того, що влаштували напад на журналіста — так ще й напряму миттєво визнали на своїй же телеграм-сміттярці, що ОП атакує журналістів-антикорупціонерів. За їх задумом, це когось сильно має налякати.

Читайте також: Зеленський так і не зійшов зі стадіону

І все це — в розпал кризи в США, коли вирішується доля нашого фінансування. І коли рашисти постійно розганяють ІПСО, що ми — типу теж авторитарна країна, як і вони. Тому нащо ото нам допомагати?

Скажіть, що це справа рук просто дебілів. З яких і складається Офіс президента Зеленського. Які думають, що вони залякають журналістів, які пройшли часи Януковича і Майдану. До яких нинішнім убогим медіа-дегенератам Подоляка типу серлеща, даші зарівної, дімкі літвіна, кількох телеграм-помийок та позитивних блогерів з ютубу — як до неба рачки.

Бо я вже починаю думати, що це — спеціально. Що в ОП — пряма російська агентура. Яка робить все від себе можливе, щоб ми програли цю війну і лишилися без західної підтримки.

Єрмак, Татаров, Смірнов, Шурма, Кирюша Тимошенко, який продовжує пиляти бабло на телемарафоні, Подоляк. Запам'ятайте ці прізвища. Саме вони відповідальні за все, що коїть ОП. Не кажучи вже про самого Зе.

Саме з них ми маємо спитати. Так, щоб мало не здалося.

Читайте також: Потороч, що засіла на Банковій, треба змусити працювати

Співпраця з єрмачнею має стати таким само тавром, як і співпраця з Януковичем. Вони нічим особливо й не відрізняються.

Окрім того, що майже вся нинішня єрмачня свого часу була у ригів на побігеньках — піди-принеси. Починаючи зі Зе, який стрибав у них на корпоратосах, Єрмака, який був помічником бойовика-рига Тедеєва і до Подоляка, який був дрібною медіашавкою у Льовочкіна та Юри Єнакіївського.

Ось і методи в них однакові.

І кінець буде такий же.

А Юрію — моя підтримка.

Джерело

Про автора. Богдан Буткевич, журналіст

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Україна
політика
журналісти
Віктор Янукович
корупція в Україні
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Читайте також:
США військові новини Пентагон конкурс краси суспільство
16 січня, 2024 вiвторок
У США в конкурсі "Міс Америка" вперше перемогла військова
втрати окупантів
16 січня, 2024 вiвторок
Два літаки, 30 артсистем і 1110 військових: Генштаб оновив утрати окупантів
Бундесвер
15 січня, 2024 понедiлок
Bild заявив, що Німеччина підготувала сценарій на випадок програшу України у війні. У НАТО і бундесвері відреагували
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.95
    Купівля 37.95
    Продаж 38.67
  • EUR
    Купівля 41.48
    Продаж 42.55
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
16 січня
19:33
окупанти крим
Окупанти шукають молодь для роботи у пропагандистських "медіа" на ТОТ, - Спротив
19:20
Росіяни зупинили наступальні дії на Куп'янському напрямку, - Генштаб
19:10
Валерій Харчишин
"Були частиною російської культури": Харчишин розкритикував артистів, які захищають свої російськомовні пісні
19:02
Роберт Фіцо Словаччина світ
Ця допомога не дасть жодного ефекту: Фіцо після зустрічі з Орбаном підтримав блокування 50 млрд євро для України
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 692 дня війни: дрони атакували Воронезьку й Бєлгородську області РФ, а морпіхи знищили ЗРК "Оса" окупантів
18:52
свобода слова преса
Цілеспрямоване полювання на медіа: ІМІ вимагає реакції влади на погрози журналісту Ніколову та ситуацію з командою Bihus.Info
18:46
Прикордонники, ухилянти
Прикордонники спіймали порушників, які через поле намагались потрапити в Молдову
18:44
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:25
Путін
Все могло закінчитись півтора року тому: Путін вкотре звинуватив Україну у зриві мирних домовленостей
18:17
S.T.A.L.K.E.R. 2
Розробники перенесли вихід гри S.T.A.L.K.E.R. 2. Фінальна дата релізу
18:07
Укрпошта випустила марку до Дня Святого Миколая і Збройних Сил України
Укрпошта відкрила голосування за кращу поштову марку 2023 року
18:06
Ексклюзив
Літак а-50 (РФ)
Defense Express: глобальна подія зі знищення літаків РФ виходить за рамки війни в Україні
18:01
OPINION
Віталій Портников
Які вимоги США до України передадуть Зеленському у Давосі. Колонка Віталія Портникова
18:01
Віктор Орбан
Орбан закликав відокремити фінансову допомогу Україні від бюджету ЄС
17:58
Україна - Євросоюз
Євросоюзу проводить аудит озброєнь, наданих Україні країнами-членами ЄС, - FT
17:58
Google
Google допоможе українським держслужбовцям уникнути кібератак: подробиці
17:57
повістка
"Розстріл працівника ТЦК": росіяни запустили новий фейк
17:56
На фото: Український гурт Nahaba
Учасники Нацвідбору Євробачення-2024 Nahaba відреагували на звинувачення у плагіаті: "Українці тримають у голові руснявський контент"
17:45
ЗАЕС
Збитки від окупації росіянами ЗАЕС становлять близько 200 млрд грн, - Енергоатом
17:33
Ексклюзив
На фото: FPV-дрон
"Понад 200 дронів вже передано на тестування військовим": волонтерка команди Victory Drones Косінова про збирання FPV вдома
17:28
Безугла
ВР знову не розглянула постанову про відкликання Безуглої з посади заступниці голови оборонного комітету
17:23
На фото: Михайло Крупін
Музикант Міша Крупін зізнався, що його син планує воювати у складі армії Ізраїлю
17:22
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс
До "коаліції дронів" приєднались уже майже 20 країн, - міноборони Латвії
17:20
Шмигаль
Українці отримали за програмою єВідновлення 3,2 млрд грн, - Шмигаль
17:17
Чорне море
В етері телемарафону Крим позначили територією Росії
17:16
Володимир Зеленський, Давос
Заклики Заходу утриматися від ескалації коштували багатьох життів українських захисників, - Зеленський на форумі в Давосі
17:09
Оновлено
Дмитро Кулеба
Кулеба заявив, що Україна може воювати з РФ навіть лопатами. Нардепка Федина порадила відправити його на передову
17:02
Ексклюзив
Володимир Цибулько
Війна в Україні суттєво впливає на стан глобальної економіки: політолог Цибулько про форум у Давосі
17:01
Марія Захарова
"Сама придумала Мінські домовленості": речниця МЗС РФ Захарова заявила про нібито мирні наміри росіян
17:00
Інтерв’ю
"Роблять утрати ворогу по всій лінії фронту": Як львівські волонтери виготовляють саморобні дрони-камікадзе
16:50
Військові
Кабмін змінив порядок бронювання військовозобов'язаних працівників ОПК
16:45
Оновлено
марихуана
У мережі з'явилося відео, де працівники Bihus.Info вживали наркотики. Засновник проєкту відреагував
16:42
Платформа пам'яті "Меморіал"
Платформа пам'яті "Меморіал" презентувала спецпроєкт "Відвези мене туди, де тато спить"
16:38
На фото: Роман Кравчук
Ексмузикант луганського гурту "ТиФ" пішов воювати на боці росіян
16:38
медичний канабіс
Рада розблокувала підписання законопроєкту про медичний канабіс
16:20
верховна рада
Рада не підтримала закон про штрафи за порушення комендантської години. Буде повторне друге читання
16:20
Оновлено
Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн, Давос
Зеленський зустрівся у Давосі зі Столтенбергом, Блінкеном та фон дер Ляєн
16:18
аеропорти транспорт Японія світ
У Японії черговий авіаційний інцидент: зіткнулись два пасажирські літаки, - ЗМІ
16:01
Ексклюзив
Карта бойових дій Авдіївка
Путін поспішає продемонструвати якусь перемогу: військовослужбовець про атаки ворога на Авдіївку
16:01
OPINION
Валерій Пекар
Що таке перемога України? Як її здобути?
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV