А потім, щоб вже ніхто не мав сумнівів, самі ж розігнали інфу про напад на своїй телеграм-помийці. За кілька хвилин після нападу. Феєричні ідіоти.

Правда, мали підлість написати, що тітухани — це нібито військові, які приїхали з передової (!) висловити якесь там типу невдоволенням Юрію. Бачите фірмовий стильок Єрмака — розкручування ненависті щодо ЗСУ та стравлювання різних частин суспільства?

Ще раз. Вдумайтесь. Уроди мало того, що влаштували напад на журналіста — так ще й напряму миттєво визнали на своїй же телеграм-сміттярці, що ОП атакує журналістів-антикорупціонерів. За їх задумом, це когось сильно має налякати.

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І все це — в розпал кризи в США, коли вирішується доля нашого фінансування. І коли рашисти постійно розганяють ІПСО, що ми — типу теж авторитарна країна, як і вони. Тому нащо ото нам допомагати?

Скажіть, що це справа рук просто дебілів. З яких і складається Офіс президента Зеленського. Які думають, що вони залякають журналістів, які пройшли часи Януковича і Майдану. До яких нинішнім убогим медіа-дегенератам Подоляка типу серлеща, даші зарівної, дімкі літвіна, кількох телеграм-помийок та позитивних блогерів з ютубу — як до неба рачки.

Бо я вже починаю думати, що це — спеціально. Що в ОП — пряма російська агентура. Яка робить все від себе можливе, щоб ми програли цю війну і лишилися без західної підтримки.

Єрмак, Татаров, Смірнов, Шурма, Кирюша Тимошенко, який продовжує пиляти бабло на телемарафоні, Подоляк. Запам'ятайте ці прізвища. Саме вони відповідальні за все, що коїть ОП. Не кажучи вже про самого Зе.

Саме з них ми маємо спитати. Так, щоб мало не здалося.

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Співпраця з єрмачнею має стати таким само тавром, як і співпраця з Януковичем. Вони нічим особливо й не відрізняються.

Окрім того, що майже вся нинішня єрмачня свого часу була у ригів на побігеньках — піди-принеси. Починаючи зі Зе, який стрибав у них на корпоратосах, Єрмака, який був помічником бойовика-рига Тедеєва і до Подоляка, який був дрібною медіашавкою у Льовочкіна та Юри Єнакіївського.

Ось і методи в них однакові.

І кінець буде такий же.

А Юрію — моя підтримка.

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Про автора. Богдан Буткевич, журналіст

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