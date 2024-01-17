Корупціонери відчувають, що цей бій, схоже, остаточний. Стіна, яка давала можливість не помічати проблему, впала.

Напад на журналістів, які висвітлюють корупцію, є загрозою демократії й нашому існуванню. Довіра партнерів тримається на соплі запевнень політичного керівництва, що цього разу ми таки розберемося з тими, хто пі**ить наші з вами гроші, гроші з податків наших і податків громадян країн-союзників. Гроші на перемогу. Гроші на те, щоб припинити смерті дітей і руйнування шкіл.

Корупціонери ж вважають, що їм легше буде домовитись з Путіним і жити в окупації РФ, ніж нарешті припинити красти. Тому вони продовжують це робити, інвестуючи ресурс не в перемогу і підтримку ЗСУ, а в залякування та переслідування викривачів їх злочинів.

Читайте також: Провокація проти Ніколова: почерк, знайомий з часів Януковича

Хоч які б методи не використовували корупціонери, як би не намагались нас переконати в тому, що розслідувачі — негідні своїх матеріалів, вони залишаються корупціонерами, а значить загрозою моєму і вашому життю.

Моя безумовна підтримка командам Дениса Бігуса, Юрія Ніколова, Наших грошей.

Промовчати зараз — це програти у майбутньому. Не космічному майбутньому, а дуже близькому. І тоді мені доведеться виїхати звідси або померти тут. А я цього не хочу.

Де тут підпис поставити, щоб правоохоронці нарешті розібралися з цією дичиною?! Бо крадуть вони, а помираємо — ми.

Джерело

Про авторку. Олександра Дворецька, громадська діячка, правозахисниця, член правління Благодійного фонду Восток SOS.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.