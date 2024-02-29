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Фіктивне прибирання та інші схеми: чи причетний співвласник "Ескулабу" до виведення з компанії 20 млн грн

Марія Івановська
29 лютого, 2024 четвер
10:59
Статті

Війна в Україні розширила типологію несумлінних дій як в державному секторі, так і у бізнесі. І не тільки з боку чиновників, але й приватних підприємців щодо партнерів чи держави. Шахраї виводять з компаній мільйонні суми, незаконно відчужують активи, підробляють документи та уникають сплати податків державі. Звісно ж, працюють не наодинці. Їм допомагають бухгалтери та менеджери компаній

Така ситуація спіткала і відому мережу медичних лабораторій. Журналісти телеканалу "Еспресо" отримали бухгалтерські документи та з’ясували, що один із співвласників мережі медичних лабораторій "Ескулаб" Сергій Дядюшко протягом 3-х років проводив сумнівні транзакції. 

Схема виглядала наступним чином: на рахунки певного ФОПа регулярно перераховувались кошти за обслуговування приміщень, зокрема, прибирання. Хоча насправді цю роботу виконував сам молодший персонал. Так протягом трьох років було виведено 8 мільйонів гривень. Згодом, з’ясувалось, що такий ФОП був не єдиним і сума виведених коштів може перевищувати 20 мільйонів гривень, кажуть двоє інших співвласників лабораторії "Ескулаб": 

"Після поверхневого внутрішнього аудиту ми зрозуміли, що це не лише один ФОП надавав такі послуги уявні, як ми бачимо, а був цілий ряд інших ФОПів. Приблизна сума, на яку ми не доотримали прибуток і з цієї суми не було сплачено податків - це не менше 20 млн грн це за короткий проміжок часу", - розповів один зі співвласників Станіслав Луговський. 

Його партнер Денис Мельник доповнює:

"Кошти, які були викрадені - це кошти не мої чи Станіслава, це кошти, які офіційно знаходились на рахунках, з яких мали б бути сплачені податки. В такий важкий час ми розуміємо - це особливо небезпечні і такі жахливі речі, які він робив, ставлячи під удар і місцевий бюджет держави, і саму компанію."

На фото: дружина співвласника "Ескулабу" Сергія Дядюшка - Наталія Дядюшко


В період активних фінансових махінацій в Ескулабі - Дядюшко став співзасновником однойменного благодійного фонду, директором якого призначили його дружину Наталію. Офіційно подружжя Дядюшків займалося допомогою військовим - забезпечувало захисників продовольством та медикаментами. А неофіційно - витрачало мільйони гривень на власні потреби.

В грудні 2022-го, у розпал повномасштабної війни та блекаутів, коли мережа лабораторій без світла та обігріву ледь зводила кінці з кінцями, Наталія Дядюшко придбала нову елітну автівку-позашляховик BMW X7. Базова комплектація цього авто коштує майже 5 мільйонів гривень.

З відповіді Головного сервісного центру МВС на запит журналістів "Еспресо":

"Згідно з даними Єдиного державного реєстру транспортних засобів, на Дядюшко Наталію Михайлівну було зареєстровано 24 листопада 2022-го року автомобіль BMW X7, 2021 року випуску, котрий і надалі перебуває у власності даної громадянки". 

Також з власних джерел у правоохоронних органах журналісти "Еспресо" отримали інсайдерську інформацію, що попри мобілізаційний вік та заборону на виїзд за межі держави для чоловіків, співвласник "Ескулабу" Дядюшко безперешкодно перетинав кордон на пункті пропуску "Грушів-Будомєж". 

На фото: співвласник мережі "Ескулаб" Сергій Дядюшко

З 20 червня по 7 липня 2022-го року подружжя відпочивало на Сейшельських островах. За 18 днів релаксу - без повітряних тривог та новин про просування ворога - добре засмагли і набралися вражень. Купалися в Індійському океані та літали на гелікоптері. З відпочинку привезли багато відео. З 14 по 23 червня 2023 року подружжя вкотре виїжджає за кордон. 

І ось 2024-й рік - 13-го лютого Дядюшки знову перетинають кордон, а далі, вочевидь, День святого Валентина під пальмами і чергова порція засмаги. Повернулися в Україну аж наприкінці місяця. Загалом, спільно та окремо за час війни подружжя Дядюшків здійснило майже 2 десятки таких поїздок.

"З його слів, він мав можливість виїжджати і активно відпочивати. Він був декілька раз за кордоном. Це були Мальдіви, Сейшели, Великобританія, Лондон та інші дорогі курорти та місця", - розповів Денис Мельник, співзасновник мережі лабораторій "Ескулаб".

На фото: співвласник мережі "Ескулаб" Денис Мельник

Щоб з’ясувати, на яких підставах Сергій Дядюшко міг виїжджати за межі України, журналісти "Еспресо" надіслали запити та поспілкувалися із ним особисто. Хотіли спитати й про дорогі автівки, і про мільйони, які виводилися з мережі лабораторій. Але телефонна розмова була короткою, бо фігурант нашого розслідування кинув трубку та заблокував номер телефону. Всі документи та відповіді на запити журналісти "Еспресо" передали до управління Нацполіції у Львівській області. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. 

Теги:
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Кримінал
бізнес
львівщина
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