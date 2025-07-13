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Ліна Костенко: якби поляки у XVII столітті не продали Київ росіянам, було б інакше

Анатолій Буряк
13 липня, 2025 неділя
15:16
Суспільство Ліна Костенко

Європейські держави схильні віриті у мирні домовленості з росіянами. Зокрема, коштом України

Зміст

На це звернула увагу українська поетеса Ліна Костенко у великому інтерв'ю Сергію Жадану, що вийшло на ютуб-каналі "Радіо Хартія".

"Який це був рік? 1686 - коли Польща з Росією уклала "Вічний мир". Подумайте: "Вічний мир" - з великої букви! Польща з Росією... Що вони зробили? Вони поділили Україну по Дніпру. Лівобережжя віддали Росії, Правобережжя забрали собі. Польща забрала собі. А Київ, мені дуже соромно за поляків, вони продали Росії. І навіть відома цифра. Вони продали", - зазначила літераторка.

Межа поділу України за "Вічним миром" 1686 року

Вартість угоди, як свідчать документи, становила 146 тисяч рублів сріблом.

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"Якби вони не продали Київ, то це була б столиця, і щось би формувалося. А так що? Там гетьман на Лівобережжі, тут (на Правобережжі - ред.) мечеться цей Дорошенко, хоче поєднати. Хтось когось вбив. Хлопці повстають. Скільки наших убито там", - сказала Костенко, авторству якої належать віршовані романи про події доби Козаччини "Берестечко", "Маруся Чурай" та історична поема "Дума про братів неазовських", що теж висвітлює проблематику козацького періоду історії України.

В українців - "справжня нація", у європейців - "боягузтво страшне"

Дієвість домовленостей з росіянами європейці, як наголосила Ліна Костенко, також відчули і в XIX ст.

"У XIX ст. Олександр I зробив Священний союз. Що "нікогда больше". Ось ми, государі-імператори, ми, значить, "всьо", "пожалі друг другу рукі", - нагадала поетеса.

Ниніжнє ж ставлення країн Європи до російського агресора нею оцінюється як "боягузство".

"Це боягузтво страшне, а українці борються", - сказала літераторка.

"Є нація, справжня нація. І в Європі, по-моєму, зараз це відчули. Тому що змогли витримати таку війну і не здатися", - підсумувала Ліна Костенко. 

  • 8 травня 2025 року отримала премію імені митрополита Андрея Шептицького.
Теги:
Новини
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Польща
політика
Європа
Сергій Жадан
історія України
Війна з Росією
козаки
новини Києва
Дипломатія
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