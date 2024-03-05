Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Мене нудить від чиновницьких реформ
OPINION

Мене нудить від чиновницьких реформ

Олександра Дворецька
5 березня, 2024 вiвторок
16:00
Погляд Олександра Дворецька

"Продовжуємо реформу державної служби. Цьогоріч уже скоротили 20 тис. вакансій" - прем'єр-міністр

Мене трохи нудить від таких новин. Це точно реформа? А в чому вона? В тому, що людей в держоргані стане менше? У них тепер будуть заробітні плати конкурентоспроможні? Їх зможуть навчати не формально, а реально, і тому, що потрібно, а не тому, що легше "добути" кредити? Додадуть їм сучасних інструментів для роботи: моніторингу, оцінки ефективності, штучний інтелект? Відправлять керівників на МВА? Дадуть реальну можливість вивчити англійську? Скоротять "погодження"?

Чесно, спостерігання лише за скороченням вакансій — це поступова смерть того, що вже ледь дихає.

Читайте також: Що робити у 2024-му?

Ті, у кого не з'явиться більше інструментів, а лише збільшиться обсяг задач — підуть з держслужби. Залишаться ті, кому немає куди йти, і вони-то точно до реформ (системних потрібних змін) спроможні не будуть. Ну, хіба що з пару сотень ідейних людей, яким люди поряд дозволяють бути мрійниками й забезпечують їх фінансово (і їхнього психолога).

Не знаю, чому так, але в Україні були найжахливіші часи — коли була найслабша держава. Згадайте історію. І держава — це не міністр, і навіть не президент. Це інституції.

Джерело

Про авторку. Олександра Дворецька, громадська діячка, правозахисниця, член правління Благодійного фонду Восток SOS.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Кабмін
політика
уряд Шмигаля
Читайте також:
Денис Шмигаль
4 березня, 2024 понедiлок
Уряд змінює систему бронювання працівників: хто в пріоритеті
4 березня, 2024 понедiлок
ДБР виявило схрон із боєприпасами, який окупанти залишили на Сумщині
на фото: Майк Джонсон
5 березня, 2024 вiвторок
У конгресі США готують компромісний варіант законопроекту про допомогу Україні, - CNN
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.17
    Купівля 38.17
    Продаж 38.69
  • EUR
    Купівля 41.3
    Продаж 42.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
5 березня
20:27
Аналітика
Сергій Згурець
Ефективність атаки у форматі "зграї" - чергове ураження корабля ЧФ РФ "Сергій Котов". Колонка Сергія Згурця
20:13
За матеріалами ДБР судитимуть військового, який під час війни продав дизельне пальне підрозділу
Продав 20 тонн стратегічного дизпального: судитимуть командира взводу однієї з військових частин Одещини
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 741-го дня війни: корабель воєнно-морського флоту РФ "Сергій Котов" знищено, а внаслідок "сушкопаду" кількість авіаударів РФ скоротилася вдвічі
20:00
OPINION
Ігор Гулик
Путін і викрадення "замороженої" Європи
19:59
Харків
"Евакуація Харкова": Росія вигадала новий фейк
19:46
На фото: Олена Зеленська
"Не вистачило емоційного резерву": Зеленська зізналася, що не змогла додивитися фільм "Довга доба"
19:43
На фото: Пʼєр Рішар
П’єр Рішар заявив, що шокований масовими убивствами українців Росією
19:39
Оновлено
Міжнародний кримінальний суд
Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російських генералів Кобилаша та Соколова: в Україні відреагували
19:35
Вікторія Нуланд
Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд іде у відставку
19:27
фортифікація, обладнання рубежів оборони, ЗСУ
Росіяни 34 рази намагались прорвати оборону українських військ на Новопавлівському напрямку
19:11
застосунок Дія
У Дії спростили процес оформлення субсидії
19:01
зеленський макрон
Франція анонсувала відеозустріч очільників МЗС і міноборони України, партнерів і генсека НАТО
18:56
Тібо Куртуа
Головний конкурент Луніна повернувся до командних тренувань з "Реалом"
18:53
Інтерв’ю
Микола Капітоненко. Фото Укрінформ
Чи може Україна повернути ядерну зброю? Пояснює Микола Капітоненко
18:49
Оновлено
Збій у роботі Meta: доступ до акаунтів на facebook та іnstagram поступово відновлюється
18:39
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
Сіярто заявив, що зустріч Зеленського з Орбаном поки неможлива
18:35
нафта ембарго санкції
Попри санкції прибуток РФ від продажу нафти й газу в лютому збільшився на 80% порівняно з 2023 роком, - Bloomberg
18:21
На фото: Герцогиня Единбурзька Софі Гелен
Герцогиня Единбурзька підтримала жертв сексуального насильства під час війни РФ в Україні
18:19
Фінляндія та Швеція
Угорщина завершила процес ратифікації вступу Швеції в НАТО
18:13
Путін_Росгвардія
"Каша, поліція та гроші": як росіяни намагаються заманити жителів ТОТ на "вибори"
18:10
Ексклюзив
Російське судно
Одним із завдань таких кораблів є контроль підводних газогонів: військово-морський експерт про знищення "Сергія Котова"
18:02
Вірменія вступ у ЄС світ Росія
Вірменія планує восени подати заявку на вступ у ЄС, - Hraparak
18:02
OPINION
Олексій Петров
Невже у нас нікому навчати новобранців?
18:00
Ексклюзив
Морський дрон SeaBaby
"Атака зграєю": Defence Express про подробиці ураження корабля РФ "Сергій Котов"
17:59
Оновлено
кібератака
У ГУР повідомили, що сайт міноборони РФ досі "лежить" після зламу серверів 4 березня
17:57
На фото: Опера GAIA-24
У Києві покажуть оперу про підрив росіянами Каховської дамби
17:56
Борис Пісторіус
Пісторіус планує повернути обов'язковий призов до армії в Німеччині, – Spiegel
17:55
Голкіпер Реалу Андрій Луніні в матчі Лейпциг - Реал у ЛЧ
Ліга чемпіонів: результати та розклад усіх матчів 1/8 фіналу
17:53
Кіліан Мбаппе, Ліга чемпіонів, ПСЖ
McDonald’s може стати титульним спонсором європейського топ-чемпіонату з футболу
17:32
тюрма
Тюремні строки отримали троє зрадників, які розвідували позиції ЗСУ поблизу східного фронту
17:18
Центренерго
У суд скерували справу про завдання збитків державному ПАТ "Центренерго" на 176 млн грн
17:11
Космічний корабель SpaceX із чотирма астронавтами на борту пристикувався до МКС
17:11
Едін Джеко
Відбір на Євро-2024: Боснія і Герцеговина назвала склад на матч з Україною
17:09
Молдова
Спецслужби Молдови заявили, що Росія через Придністров'я спробує зірвати вступ країни до ЄС
16:50
Ексклюзив
окупанти
Нас уже попередили про можливе оточення Слов'янська й Лимана, - капітан медичної служби
16:38
Жінки в ЗСУ
"Українських жінок почали готувати до війни": російська пропаганда просуває нову маніпуляцію
16:36
Лі Хуей
Візит спецпредставника Лі Хуея в Брюссель: ЄС закликав Китай обмежити постачання передових технологій до РФ
16:34
Один з нафтових терміналів Туреччини відмовився приймати імпорт з РФ через загрозу американських санкцій
16:27
РФ завезла на ТОТ лікарів для "медоглядів", які стають причиною депортації українців, - Спротив
16:18
Ексклюзив
Російський винищувач Су-34
Унаслідок "сушкопаду" кількість авіаударів РФ скоротилась удвічі, - ОСУВ "Таврія"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV