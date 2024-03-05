Мене нудить від чиновницьких реформ
"Продовжуємо реформу державної служби. Цьогоріч уже скоротили 20 тис. вакансій" - прем'єр-міністр
Мене трохи нудить від таких новин. Це точно реформа? А в чому вона? В тому, що людей в держоргані стане менше? У них тепер будуть заробітні плати конкурентоспроможні? Їх зможуть навчати не формально, а реально, і тому, що потрібно, а не тому, що легше "добути" кредити? Додадуть їм сучасних інструментів для роботи: моніторингу, оцінки ефективності, штучний інтелект? Відправлять керівників на МВА? Дадуть реальну можливість вивчити англійську? Скоротять "погодження"?
Чесно, спостерігання лише за скороченням вакансій — це поступова смерть того, що вже ледь дихає.
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Ті, у кого не з'явиться більше інструментів, а лише збільшиться обсяг задач — підуть з держслужби. Залишаться ті, кому немає куди йти, і вони-то точно до реформ (системних потрібних змін) спроможні не будуть. Ну, хіба що з пару сотень ідейних людей, яким люди поряд дозволяють бути мрійниками й забезпечують їх фінансово (і їхнього психолога).
Не знаю, чому так, але в Україні були найжахливіші часи — коли була найслабша держава. Згадайте історію. І держава — це не міністр, і навіть не президент. Це інституції.
Про авторку. Олександра Дворецька, громадська діячка, правозахисниця, член правління Благодійного фонду Восток SOS.
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