Так, панове. Ми вийшли на стежку війни з цим злом. Слідом за моїм оглядом "Новорічного кварталу", на "Детекторі" вийшов огляд колег на новорічне "Дизель шоу". І воно значно, значно гірше. Хоча, багатьом складно таке уявити. Просто цей кошмар існував на нашому тєліку роками, але на це не надто звертали увагу.

"Дизель шоу" вже давно прямо порушують Закон "Про медіа", щонайменше цей пункт: "Висловлювання, що розпалюють ненависть, ворожнечу чи жорстокість до окремих осіб, чи груп осіб за ознакою етнічного, чи соціального походження, громадянства, національності, раси, релігії та вірувань, віку, статі, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, інвалідності".

Вони вже не раз потрапляли у скандали, зокрема за гомофобні, расистські, антисемітські, сексистські та антиукраїнські жарти. А також за антивакцинаторський номер. Кожного разу у відповідь на критику "дизелі" істерили, хамили та навіть погрожували. Останній раз – кілька тижнів тому, коли йшлося про їхню сценку про родину в окупації.

Читайте також: "Квартал" vs Скадовськ. Жарти закінчилися

Вони настільки нічого не зрозуміли або прямо наплювали на суспільну думку, що вже зараз, у новорічному шоу знову зафігачили сценку про родину в окупації. І там показали українців у Криму, які є підлими зрадниками та колаборантами. Плюс — накинули фігні на кримських татар. Тобто уявіть, після великого скандалу вони агресивно обізвали всіх незадоволених і усього за кілька тижнів пожартували у дуже схожий спосіб на ту саму тему.

Що ще потрібно зробити "Дизель-шоу", аби його перестали показувати на ICTV? Нас*ати просто на сцені? Що власник каналу думає про антисемітські тупі жарти? Чи за високі рейтинги ви будете терпіти все, що завгодно?

Читайте також: Про Бандеру, "Квартал" і Скадовськ

Але головне для мене — ось що.

Ми багато говоримо про те, що ми — не такі як росіяни. Що ми — цивілізованіші, кращі, розумніші та взагалі частина європейської спільноти. Але виступи "Дизель шоу" збирають повні зали, вони постійно потрапляють у топи переглядів і на тєліку, і в онлайн-кінотеатрах. Це подобається сотням тисячам українців, для яких расизм, гомофобія, антисемітизм - це норма. Тому проблема цих програм навіть не в тупості, а у русскомирских наративах, які досі заходять українцям на ура.

Ось уривок з огляду: "Із "Дизель шоу" давно все ясно. Воно перетворилося на синонім примітивного гумору, як свого часу "петросянщина". А примітивний гумор — це питання смаку. Проте також "Дизель шоу" виродилось у відверто шкідливе явище. Стереотипи та моделі, які нав’язує ця програма під час сімейного, новорічного перегляду, буквально деградують людей. Програма нормалізує нездорові сімейні стосунки та сексизм, підтримує на плаву ксенофобію, поширює російську пропаганду. І, блін, це все-таки важливо, жартує про гівно, бухло та мінет.

Поки українське суспільство розвивається на очах і надихає іноземців, "Дизель шоу" з усіх сил, підтримане алкогольним брендом і таблетками для потенції, воює в інший бік. Досить".

Джерело

Про автора. Лєна Чиченіна – журналістка.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.