Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Статті Що означають залякування “Орєшніком”перед Аляскою
Аналітика

Що означають залякування “Орєшніком”перед Аляскою

Михайло Самусь
15 серпня, 2025 п'ятниця
10:41
Статті російські пускові установки міжконтинентальних балістичних ракет

Білорусь заявила, що на навчаннях “Запад-2025” будуть відпрацьовані елементи застосування ядерної зброї та “Орєшніка”. Нічого принципово нового в цьому немає – всі навчання такого масштабу в Росії завершувались “ядерним ударом”. Тоді навіщо були зроблені ці заяви?

Зміст

Все робиться з однією метою: напередодні зустрічі Трамп-Путін Росія намагається створювати максимально нервову обстановку, демонструючи ініціативу на полі бою проти України та загалом на європейському театрі воєнних дій. Навчання “Запад-2025” грають в цій ситуації важливе значення. Фактично вони використовуються Кремлем як інструмент стратегічної невизначеності, посилюючи страх повторення лютого 2022 року для України, або здійснення нападу на країни Балтії чи Польщу. Про це ми детально розповіли в публікації  “Запад-2025”: навчання в Білорусі як гібридний шантаж України та НАТО”.  Але буквально за лічені години після виходу статті з’явилась заява від білоруського міноборони про “Орешнік”. Тож варто повернутись до цієї теми.

“Ядерна складова” в російських військових навчаннях  до вторгнення в Україну

За нашими оцінками, найреальнішим розвитком подій з навчаннями в Білорусі є сценарій гібридної операції з активними інформаційно-психологічними діями проти України та Заходу. Тож саме для підсилення інформаційного тиску Росія і використовує ядерний шантаж, підкреслюючи, що навчання “Запад-2025” це не просто загроза конвенційного нападу на країни НАТО та Україну, але й відпрацювання ядерних ударів по Європі та США.

На прес-конференції 13 серпня міністр оборони Білорусі Хрєнін заявив, що на навчаннях “Захід-2025” будуть відпрацьовані елементи планування застосування ядерної зброї та “Орєшніка”. За його словами, це для РБ та РФ важливий елемент стратегічного стримування, додавши, що “ядерна зброя здатна завдати неприйнятних збитків потенційним противникам”. 

Насправді, використання ракетно-ядерного компонента в ході стратегічних навчань ЗС РФ – скоріше норма, ніж незвичний елемент. Після розпаду СРСР Росія успадкувала не лише найбільший у світі арсенал ядерної зброї, але й радянську концепцію, у якій ядерний компонент був інтегрований у стратегічне планування як інструмент політичного тиску і військового шантажу. Протягом останніх 30 років Росія регулярно проводила стратегічні навчання “Запад”, “Центр”, “Восток” (на різних стратегічних напрямках), а також окремі стратегічні тренування “сил стримування” (зокрема, навчання “Гром”). В ході цих навчань, які мали сценарії конвенційного характеру, також відпрацьовувалися ядерні удари для нанесення остаточної поразки противнику: від ухвалення політичного рішення до демонстраційних пусків міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) і тактичних ядерних носіїв.

При цьому, саме прихід Путіна до влади на початку 2000-х ознаменував курс на відновлення імперського ядерного престижу, що вплинуло на характер та сценарії стратегічних навчань. Зокрема, сценарій навчань “Запад-2009”включав елементи застосування тактичної ядерної зброї проти умовної країни НАТО. Саме цей епізод започаткував дискусію стосовно так званої концепції “ядерної ескалації задля деескалації” у воєнній доктрині РФ. В той час, як під час міжвидових тренуваннях регулярно виконувалися пуски МБР Тополь-М, морських ракет Синева, а також крилатих ракет повітряного базування.

російська міжконтинентальна балістична ракета

російська балістична ракета "Тополь-М", фото: gettyimages

Роль та функції “ядерної компоненти” для РФ у 2014 -2022 роках

Після початку війни проти України у 2014 році ядерний фактор став ще більш помітним елементом масштабних навчань. “Центр-2015” відпрацьовував стратегічну оборону з урахуванням можливості ескалації до ядерного рівня. “Запад-2017” відзначився тренувальним пуском МБР РС-24 “Ярс”. І хоча, основний сценарій залишався конвенційним (хоча й підкреслено агресивним стосовно країн НАТО) демонстрація пусків стратегічних ракет була очевидним сигналом Заходу щодо амбіцій Кремля. У 2018 році, паралельно з “Восток-2018”, фіксувалися демонстративні польоти стратегічної авіації (Ту-95МС) поблизу Аляски, що мало ознаки ядерного сигналу, хоча підтверджених пусків у рамках самих маневрів не було. Кульмінацією цього періоду стали навчання “Гром-2019”, під час яких Росія вперше у пострадянський час відпрацювала масований сценарій “стратегічної операції сил стримування” з багатотипними пусками МБР (Ярс), БРПЧ (Синева), крилатих ракет повітряного і морського базування.

цифрово згенероване зображення російської балістичної ракети "РС-26 "Рубеж"" з ядерною боєголовкою

цифрово згенероване зображення російської балістичної ракети "РС-26 "Рубеж"" з ядерною боєголовкою, фото: gettyimages

Як Росія будує “ядерний шантаж” під час повномасштабного вторгнення

Після повномасштабного вторгнення в Україну ядерна риторика та характер навчань стали ще більш агресивною. “Восток-2022” та стратегічні тренування 2022–2024 рр. включали пуски МБР Ярс, морських ракет Булава і Синева, демонструючи технічну готовність тріади. У 2023–2025 рр. РФ проводила випробування модернізованих МБР Ярс-С, гіперзвукових блоків Авангард та продовжувала тренування з тактичною ядерною зброєю у Білорусі після її (непідтвердженого офіційно) розміщення у 2023 році.

На цьому тлі заява міністра оборони Білорусі стосовно можливого відпрацювання елементів застосування ядерної зброї та комплексу “Орєшнік” під час навчань “Запад-2025” не лише підтверджує послідовний тренд на розширення ядерної складової стратегічних навчань, а й вписується у загальну логіку останніх десятиліть: використання військових маневрів як інструменту інформаційно-дипломатичного тиску на країни НАТО та демонстрацію російських амбіцій на збереження статусу “глобальної сили”. 

Загалом, наразі ядерний компонент виконує кілька чітких завдань під час проведення Росією стратегічних навчань:

  1. Відпрацювання командно-штабних процедур - інтеграція політичного і військового керівництва (в тому числі, Білорусі) у процес ухвалення рішення про ядерний удар.

  2. Тестування готовності тріади - реальні пуски МБР, БРПЧ та крилатих ракет, перевірка нових комплексів.

  3. Психологічний тиск - демонстрація готовності до ескалації у кризовий момент.

  4. Сигнал зовнішнім гравцям - розмивання межі між тактичною і стратегічною ядерною зброєю, а також конвенційною війною та застосуванням ядерних інструментів.

Власне, використання ядерного шантажу та розмахування “Орєшніком” в ході стратегічних навчань “Запад-2025” є природним продовженням неоімперської стратегії Путіна. “Запад-2025” передбачає здійснення інтенсивного гібридного впливу на Україну та країни НАТО, в тому числі, через проведення активних інформаційно-психологічних операцій та провокацій військового характеру. В цьому сенсі, погрози відпрацювання застосування “Орєшніка” не варто сприймати як військову загрозу, а саме як спробу психологічного тиску на тлі продовження агресивної війни проти України та зустрічі Трамп-Путін, яка потенційно могла би стати початком руйнації імперії Путіна, якщо США та європейські союзники проявлять силу та безкомпромісний дипломатичний та економічний тиск на РФ.

Матеріал підготовлено у співпраці з Консорціумом оборонної інформації (CDI), проєктом, який об’єднав українські аналітичні та дослідницькі організації та спрямований на посилення інформаційної підтримки й аналітичного забезпечення у сфері національної безпеки, оборони й геополітики.

Теги:
Новини
Суспільство
Білорусь
ядерна зброя
Війна з Росією
ядерна безпека
оборона та безпека
Читайте також:
Кім Кон Хі
Автор Світлана Кравченко
13 серпня, 2025 середа
У Південній Кореї заарештували колишню першу леді
Автор Валентин Бадрак
13 серпня, 2025 середа
Креативна оборона: як українці дивують світ несподіваними розробками зброї
мзс Росії
Автор Юлія Юліна
13 серпня, 2025 середа
У Лаврова заявили, що Росія не відмовиться від окупованих територій у чотирьох областях України
Київ
+24.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.64
  • EUR
    Купівля 47.99
    Продаж 48.64
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
15 серпня
16:45
З художником і військовим Давидом Чичканом попрощаються 18 серпня на Майдані
16:41
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 65 боїв: майже половина з них на Покровському напрямку
16:37
PR
Сучасні виклики в забезпеченні безпеки майна
16:31
Володимир Зеленський
Час завершувати війну, ставки високі: Зеленський зробив заяву перед зустріччю Трампа і Путіна на Алясці
16:19
Зеленський
Є рішення про додаткове зміцнення Добропільського напрямку на Донеччині, - Зеленський
16:17
Ексклюзив
Зеленський, Путін, Трамп
Без елементів тиску на Путіна обговорення пунктів мирної угоди немає жодного значення, - Портников
16:16
Ексклюзив
В Україні зростає кількість випадків COVID-19, але спалаху немає, - МОЗ
16:06
Анна Нетребко
Британські депутати, Жадан, Чернов та інші діячі культури закликали Королівську оперу виключити путіністку Нетребко з нового сезону
16:05
OPINION
Аляска – це точно лише початок, а не завершення
16:03
Дональд Трамп
Обміни територіями обговорюватимуться на зустрічі з Путіним, але рішення має прийняти Україна, - Трамп
15:38
Зеленський і Макрон
Зеленський та Макрон зустрінуться після саміту Трампа й Путіна на Алясці
15:37
Естонія
В Естонії вважають, що РФ активізувала бойові дії, щоб досягти максимальних результатів перед зустріччю Трампа й Путіна
15:17
президент США Дональд Трамп
У Білому домі оголосили склад делегації США для саміту з Путіним
15:16
РФ атакувала цивільних під час евакуації зі Слов'янська: поранено рятувальника
14:39
Ексклюзив
Пендзин
Тільки рішення Китаю може поставити економіку РФ в ситуацію, коли не можна буде фінансувати війну, - економіст Пендзин
14:26
ДВРЗ дизайн
У Києві на ДВРЗ відкриється безкоштовна виставка сучасного українського дизайну Design Days
14:00
OPINION
Домінування на морі зміцнює перемовні позиції України
13:56
Ціни на пальне, АЗС
В окупованому Маріуполі пальне подорожчало рекордно за десятиліття: росіяни пояснюють "нестабільністю"
13:49
Шинейд O’Коннор
Про ірландську співачку Шинейд О'Коннор знімуть фільм
13:38
горить рязань
У Рязанській області РФ стався вибух у пороховому цеху заводу "Еластик": є загиблі й постраждалі
13:26
Оновлено
Трамп і Путін
Білий дім оприлюднив порядок денний зустрічі Трампа і Путіна на Алясці
13:23
ЗРК Patriot
Розвідка США: нові маневрені ракети РФ ускладнюють роботу Patriot в Україні
13:19
Лавров у светрику "СССР"
Лавров прибув на Аляску у светрі з написом "СССР" і сказав, що Росія "представить Трампу чітку позицію"
13:16
Ексклюзив
Коронавірус
Більшість людей, а можливо, й всі мають базовий імунітет, - лікар-вірусолог про коронавірус
13:05
"Супермен" зʼявиться онлайн раніше, щоб глядачі встигли подивитися фільм до виходу "Миротворця"
12:42
МЗС України
МЗС: у Польщі взяли під варту громадян України, підозрюваних у вандалізмі
12:27
Ілюстративне фото
Росія запустила по Україні розвідувальні дрони: на Київщині спрацювала ППО
12:10
раша "шедевр"
Перед зустріччю Путіна й Трампа росіяни зняли пропагандистський ролик про зв'язок РФ і США та "спільне майбутнє"
12:10
Папа Римський Лев XIV
Папа Римський розповів про очікування від зустрічі Трампа й Путіна на Алясці
12:02
Огляд
світ, міжнародний огляд
День зустрічі на Алясці: хто прибуває з Путіним і Трампом, поки останній змагається за Нобелівську премію. Акценти світових ЗМІ 15 серпня
12:01
OPINION
Марні надії Кремля на те, що "український фронт рухне"
11:57
штучний інтелект
Штучний інтелект перетворив думки на текст із точністю 74%
11:30
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
В окремих регіонах РФ скоротили виплати контрактникам через дефіцит бюджету, - ГУР
11:12
Ексклюзив
Володимир В'ятрович
"Спробував через життєпис показати всю історію XX століття": історик В'ятрович про нову книгу "Генерал Кук. Біографія покоління УПА"
11:12
В український прокат вийшов фільм про парамедикинь "Куба і Аляска"
11:02
Віктор Медведчук
АРМА шукає управителя на майно Медведчука вартістю понад 123 млн грн
10:43
Оновлено
горить Сизранський НПЗ
Сили оборони уразили Сизранський НПЗ у РФ та пункт управління на ТОТ Донеччини
10:32
Netflix випустив трейлер другої частини другого сезону "Венздей"
10:30
імпорт електроенергії
Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам: ситуація в енергосистемі 15 серпня
10:05
OPINION
Для Путіна Аляска як реванш
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV