Що означають залякування “Орєшніком”перед Аляскою

Все робиться з однією метою: напередодні зустрічі Трамп-Путін Росія намагається створювати максимально нервову обстановку, демонструючи ініціативу на полі бою проти України та загалом на європейському театрі воєнних дій. Навчання “Запад-2025” грають в цій ситуації важливе значення. Фактично вони використовуються Кремлем як інструмент стратегічної невизначеності, посилюючи страх повторення лютого 2022 року для України, або здійснення нападу на країни Балтії чи Польщу. Про це ми детально розповіли в публікації “Запад-2025”: навчання в Білорусі як гібридний шантаж України та НАТО”. Але буквально за лічені години після виходу статті з’явилась заява від білоруського міноборони про “Орешнік”. Тож варто повернутись до цієї теми.

“Ядерна складова” в російських військових навчаннях до вторгнення в Україну

За нашими оцінками, найреальнішим розвитком подій з навчаннями в Білорусі є сценарій гібридної операції з активними інформаційно-психологічними діями проти України та Заходу. Тож саме для підсилення інформаційного тиску Росія і використовує ядерний шантаж, підкреслюючи, що навчання “Запад-2025” це не просто загроза конвенційного нападу на країни НАТО та Україну, але й відпрацювання ядерних ударів по Європі та США.

На прес-конференції 13 серпня міністр оборони Білорусі Хрєнін заявив, що на навчаннях “Захід-2025” будуть відпрацьовані елементи планування застосування ядерної зброї та “Орєшніка”. За його словами, це для РБ та РФ важливий елемент стратегічного стримування, додавши, що “ядерна зброя здатна завдати неприйнятних збитків потенційним противникам”.

Насправді, використання ракетно-ядерного компонента в ході стратегічних навчань ЗС РФ – скоріше норма, ніж незвичний елемент. Після розпаду СРСР Росія успадкувала не лише найбільший у світі арсенал ядерної зброї, але й радянську концепцію, у якій ядерний компонент був інтегрований у стратегічне планування як інструмент політичного тиску і військового шантажу. Протягом останніх 30 років Росія регулярно проводила стратегічні навчання “Запад”, “Центр”, “Восток” (на різних стратегічних напрямках), а також окремі стратегічні тренування “сил стримування” (зокрема, навчання “Гром”). В ході цих навчань, які мали сценарії конвенційного характеру, також відпрацьовувалися ядерні удари для нанесення остаточної поразки противнику: від ухвалення політичного рішення до демонстраційних пусків міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) і тактичних ядерних носіїв.

При цьому, саме прихід Путіна до влади на початку 2000-х ознаменував курс на відновлення імперського ядерного престижу, що вплинуло на характер та сценарії стратегічних навчань. Зокрема, сценарій навчань “Запад-2009”включав елементи застосування тактичної ядерної зброї проти умовної країни НАТО. Саме цей епізод започаткував дискусію стосовно так званої концепції “ядерної ескалації задля деескалації” у воєнній доктрині РФ. В той час, як під час міжвидових тренуваннях регулярно виконувалися пуски МБР Тополь-М, морських ракет Синева, а також крилатих ракет повітряного базування.

російська балістична ракета "Тополь-М", фото: gettyimages

Роль та функції “ядерної компоненти” для РФ у 2014 -2022 роках

Після початку війни проти України у 2014 році ядерний фактор став ще більш помітним елементом масштабних навчань. “Центр-2015” відпрацьовував стратегічну оборону з урахуванням можливості ескалації до ядерного рівня. “Запад-2017” відзначився тренувальним пуском МБР РС-24 “Ярс”. І хоча, основний сценарій залишався конвенційним (хоча й підкреслено агресивним стосовно країн НАТО) демонстрація пусків стратегічних ракет була очевидним сигналом Заходу щодо амбіцій Кремля. У 2018 році, паралельно з “Восток-2018”, фіксувалися демонстративні польоти стратегічної авіації (Ту-95МС) поблизу Аляски, що мало ознаки ядерного сигналу, хоча підтверджених пусків у рамках самих маневрів не було. Кульмінацією цього періоду стали навчання “Гром-2019”, під час яких Росія вперше у пострадянський час відпрацювала масований сценарій “стратегічної операції сил стримування” з багатотипними пусками МБР (Ярс), БРПЧ (Синева), крилатих ракет повітряного і морського базування.

цифрово згенероване зображення російської балістичної ракети "РС-26 "Рубеж"" з ядерною боєголовкою, фото: gettyimages

Як Росія будує “ядерний шантаж” під час повномасштабного вторгнення

Після повномасштабного вторгнення в Україну ядерна риторика та характер навчань стали ще більш агресивною. “Восток-2022” та стратегічні тренування 2022–2024 рр. включали пуски МБР Ярс, морських ракет Булава і Синева, демонструючи технічну готовність тріади. У 2023–2025 рр. РФ проводила випробування модернізованих МБР Ярс-С, гіперзвукових блоків Авангард та продовжувала тренування з тактичною ядерною зброєю у Білорусі після її (непідтвердженого офіційно) розміщення у 2023 році.

На цьому тлі заява міністра оборони Білорусі стосовно можливого відпрацювання елементів застосування ядерної зброї та комплексу “Орєшнік” під час навчань “Запад-2025” не лише підтверджує послідовний тренд на розширення ядерної складової стратегічних навчань, а й вписується у загальну логіку останніх десятиліть: використання військових маневрів як інструменту інформаційно-дипломатичного тиску на країни НАТО та демонстрацію російських амбіцій на збереження статусу “глобальної сили”.

Загалом, наразі ядерний компонент виконує кілька чітких завдань під час проведення Росією стратегічних навчань:

Відпрацювання командно-штабних процедур - інтеграція політичного і військового керівництва (в тому числі, Білорусі) у процес ухвалення рішення про ядерний удар. Тестування готовності тріади - реальні пуски МБР, БРПЧ та крилатих ракет, перевірка нових комплексів. Психологічний тиск - демонстрація готовності до ескалації у кризовий момент. Сигнал зовнішнім гравцям - розмивання межі між тактичною і стратегічною ядерною зброєю, а також конвенційною війною та застосуванням ядерних інструментів.

Власне, використання ядерного шантажу та розмахування “Орєшніком” в ході стратегічних навчань “Запад-2025” є природним продовженням неоімперської стратегії Путіна. “Запад-2025” передбачає здійснення інтенсивного гібридного впливу на Україну та країни НАТО, в тому числі, через проведення активних інформаційно-психологічних операцій та провокацій військового характеру. В цьому сенсі, погрози відпрацювання застосування “Орєшніка” не варто сприймати як військову загрозу, а саме як спробу психологічного тиску на тлі продовження агресивної війни проти України та зустрічі Трамп-Путін, яка потенційно могла би стати початком руйнації імперії Путіна, якщо США та європейські союзники проявлять силу та безкомпромісний дипломатичний та економічний тиск на РФ.

Матеріал підготовлено у співпраці з Консорціумом оборонної інформації (CDI), проєктом, який об’єднав українські аналітичні та дослідницькі організації та спрямований на посилення інформаційної підтримки й аналітичного забезпечення у сфері національної безпеки, оборони й геополітики.