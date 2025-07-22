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Танки Abrams від Австралії для України: що відомо

Олександр Калініченко
22 липня, 2025 вiвторок
16:06
Статті танк M1A1 Abrams

Україна отримала більшу частину з обіцяних 49 танків Abrams від нашого партнера. Як це посилить спроможності України

Зміст

Днями, за повідомленням Міністерства оборони Австралії, уряд Австралії підтвердив передачу Україні першого траншу основних бойових танків M1A1 Abrams. Ці танки, інформує оборонне відомство країни, взяті безпосередньо з оперативного арсеналу австралійської армії і є частиною стратегічного зобов'язання, що включає 49 танків для України. Більшість танків вже прибули до України, а остаточні поставки очікуються в найближчі місяці. 

Що може танк M1A1 Abrams

Міноборони Австралії наголосило, що танки M1A1 Abrams, які передаються, десятиліттями використовувались австралійською армією. Це перевірені в боях платформи, відомі своєю потужною гарматою, вдосконаленими тепловізійними прицілами та міцним композитним броньовим захистом. Придбані у Сполучених Штатів, танки служили в одному з бронетанкових полків австралійської армії, а пізніше пройшли модернізацію для підтримки сумісності з союзними системами та стандартами цифрового поля бою. Як прокоментували Еспресо.ТВ у Консорціумі оборонної інформації, це не найновіші варіанти M1A2 SEP, M1A1, але вони залишаються потужною та сучасною зброєю на полі бою, особливо у  механізованих наступальних операціях.

M1A1 Abrams

M1A1 Abrams, фото: Getty Images

 

Як відзначає видання Armyrecognition, австралійські M1A1 базуються на конфігурації, подібній до американського варіанту M1A1 SA, маючи спільні ключові бойові можливості, що забезпечить оперативну сумісність на полі бою. Обидва варіанти, пише видання,  оснащені потужною 120-мм гладкоствольною гарматою M256, здатною стріляти різноманітними кінетичними та багатоцільовими снарядами стандарту НАТО, включаючи APFSDS та кумулятивні боєприпаси HEAT. Їхні системи управління вогнем включають цифрові балістичні комп'ютери та тепловізійні приціли як для навідника, так і для командира, що забезпечує широкі можливості для захоплення цілей та ураження за будь-яких погодних умов та освітлення. Ці танки також використовують передові системи стабілізації, що дозволяють вести точний вогонь під час руху на високій швидкості, що є критичною перевагою в сучасній мобільній війні.

Що стосується живучості, додає видання,  австралійські M1A1 оснащені бронею зі збідненого урану та композиту, подібною за профілем до їхніх американських аналогів, а також в деяких випадках комплектами динамічного захисту та інтегрованими системами пожежогасіння. Мобільність забезпечується газотурбінним двигуном Honeywell AGT1500 потужністю 1500 кінських сил, що дозволяє маневрувати на високій швидкості та швидко рухатися по складній місцевості. З максимальною швидкістю на дорозі понад 65 км/год та дальністю польоту приблизно 425 км, “Абрамс” здатний використовувати проломи, проводити флангові маневри та утримувати оборонні лінії під сильним вогнем.

Щодо технічних можливостей танку, підкреслює Armyrecognition, цифрові системи управління боєм танка, хоча й не ідентичні останнім американським версіям, але пропонують ключові функції, такі як спільне використання цілей, картографування ситуаційної обізнаності та координація підрозділів.

Основний бойовий танк австралійської армії M1A1 Abrams

Основний бойовий танк австралійської армії M1A1 Abrams, фото: Getty Images

 

Як впишуться австралійські танки в бронетанкові підрозділи ЗСУ

Як відзначають в Консорціумі оборонної інформації, важливо що австралійська конфігурація танку логічно “вписується” в основну архітектуру стандартів НАТО. Україна вже отримала 31 танк M1A1 SA (Situational Awareness) Abrams від Сполучених Штатів у вересні 2023 року. Це  дозволило українським екіпажам пройти інтенсивне навчання, ознайомитися з протоколами технічного обслуговування танка та розпочати адаптацію своєї бронетанкової тактики до західних стандартів. Згадана рання поставка з боку США заклала основу для логістичної сумісності - постачання боєприпасів, запчастин та діагностичних систем. Ця спільність дозволяє українським підрозділам техобслуговування застосовувати однакові оперативні знання та процедури постачання для всіх варіантів Abrams, що перебувають на озброєнні. В загальному ж контексті австралійські Abrams суттєво розширюють зростаючий парк західних бойових танків України: тепер це “Леопард 2А4”, танки “Челленджер 2” від Великої Британії, а також американські та австралійські M1A1.

Місце танків     Abrams у військовій допомозі Україні

Поставка згаданої партії  Abrams входить до ширшого пакета військової допомоги від Австралії вартістю  близько 250 млн австралійських доларів – приблизно 158 млн доларів США. Своєю чергою, цей пакет військової допомоги є частиною ширших зобов'язань країни щодо підтримки України в розмірі 1,5 мільярда австралійських доларів з початку вторгнення Росії в лютому 2022 року. Окрім основних бойових танків, Австралія надала широкий спектр допомоги, включаючи захищені мобільні машини Bushmaster, артилерійські боєприпаси, системи боротьби з безпілотниками, високоточні боєприпаси.

Матеріал підготовлено у співпраці з Консорціумом оборонної інформації (CDI), проєктом, який об’єднав українські аналітичні та дослідницькі організації та спрямований на посилення інформаційної підтримки й аналітичного забезпечення у сфері національної безпеки, оборони й геополітики.

 

 

 

 

Теги:
Новини
Суспільство
Австралія
Війна з Росією
оборона та безпека
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