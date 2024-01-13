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Головна Культура Цей загадковий король рок-н-ролу: що подивитися на вихідних
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Цей загадковий король рок-н-ролу: що подивитися на вихідних

Ярина Коваль
13 січня, 2024 субота
09:00
Культура "Прісцилла"

Від біографічної стрічки оскароносної режисерки про одного із найвідоміших представників світової попкультури,  до фільму, визнаного українськими критиками найкращим у 2023 році

Вихідні, а з ними і трохи більше вільного часу. І раптом згадалося з "Аліси" Льюїса Керролла. "Що ти хочеш? – Я хочу вбити час. - Час дуже не любить, коли його вбивають. Якщо б ти з ним не сварилася, могла б просити у нього все, що хочеш". Щоби ви не сварилися із часом, добірка фільмів для вихідних від "Еспресо"

"Прісцилла"

У кінотеатрах з 11 лютого

"Прісцилла"Біографічна драма оскароносної режисерки та сценаристки Софії Копполи, що присвячена історії Прісцилли Преслі - дружини короля рок-н-ролу Елвіса Преслі. Заснований на реальних подіях із життя зіркового подружжя, описаних у мемуарах Прісцилли Преслі "Елвіс і Я", фільм ( прем'єра якого відбулася на Венеційському міжнародному кінофестивалі і де виконавиця головної ролі Кейлі Спені отримала "Кубок Вольпі" у категорії "Найкраща жіноча роль") розповідає про взаємини Прісцилли та Елвіса від моменту їх першої зустрічі аж  до рішення про розлучення. Цікаво, що Прісцилла Преслі ( якій у травні минулого року виповнилося 78 років) стала виконавчою продюсеркою фільму, який критики уж називали одним із найочікуваніших у 2024 році. 

Отож неочікуване знайомство з Елвісом Преслі повністю перевертає життя юної Прісцилли, який на той час виповнилося тільки 14 років. 24-літній король рок-н-ролу оточує її увагою, вишуканими подарунками... і стінами свого палацу. Дівчина навіть не мріяла про весілля з кумиром мільйонів, та невдовзі вони стають головною парою Америки. Однак що віщує їй життя з ідолом того часу?

У головних ролях Джейкоб Елорді, Кейлі Спені, Ері Коен, Дагмара Домінчик, Тім Пост, Ден Бірн, Лінн Гріффін

"Ля Палісіада"

У кінотеатрах з 11 лютого

"Ля Палісіада"Ця кримінальна драма - повнометражний дебют українського режисера та сценариста Філіпа Сотниченка, якому у написанні історії допомагала Аліна Панасенко. Підготовка до зйомок стрічки в жанрі "пострадянський нуар" тривала 5 років. Щоби відтворити атмосферу 1990-х років працювали не лише костюмери і декоратори. По всьому світу вишукували і скуповували тогочасну апаратуру та плівку. Частина сцен знята так, ніби це хроніка тих років. Світова прем'єра стрічки відбулася 29 січня 2023 року на 52-му Роттердамському міжнародному кінофестивалі, де фільм отримав нагороду від Міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI. А в жовтні 2023 року на "Київському тижні критики" фільм також переміг у номінації "Найкращий повнометражний ігровий фільм" Національної премії кінокритиків "Кіноколо". Має він і ще кілька важливих нагород, а відтак вартує, щоби й звичайний українець знав, про що йдеться.

"1996 рік. Україна готується до підписання документу, за яким відмовляється від застосування смертної кари, - анонсують фільм. - Судовий психіатр Олекса та його товариш, слідчий Ільгар розслідують вбивство свого колеги-міліціонера. Трьох чоловіків повязувала спільна робота, давня дружба та почуття до однієї жінки. Тепер вона – вдова загиблого".

У головних ролях Андрій Журба, Навруз Пашаєв, Олександр Пархоменко, Валерія Олейнікова, Олена Мамчур, Олександр Малєєв, Степан Барабаш, Сергій Лузановський

"Бджоляр"

У кінотеатрах з 11 лютого

"Бджоляр"Бойовик та трилер режисера Девіда Ейра за сценарієм Курта Віммера створили спільно кінематографісти з Британії та США. Для зірки бойовиків Джейсона Стейтема, який, до речі, ніде не навчався акторському мистецтву та якого запросили на головну роль, це вже 52 роль у повнометражному кіно. Цей харизматичний актор, який чудово дає собі раду з образами персонажів із міцним хребтом та воліє самостійно виконувати усі трюки та бойові сцени, і цього разу не розчарує своїх прихильників. 

Отож містера Клея всі вважали миролюбивим чоловіком, залюбленим у бджіл. Однак від примарної слабкості не залишилося і сліду, коли злагоджена група шахраїв ошукала близьку йому людину. Клей розпочинає боротьбу з аферистами, розраховуючи тільки на власні сили. Але насправді він має неабиякий досвід не лише у бджільництві. 

У головних ролях Джейсон Стейтем, Джеремі Айронс, Джош Гатчерсон, Еммі Ревер-Лемпман, Боббі Надері, Мінні Драйвер, Філіція Рашад

"Луна" ("Echo", серіал)

З 10 січня на Disney+ і Hulu

"Луна"Найновіший серіал і цілком відмінний від інших із всесвіту Marvel - спіноф "Соколиного Ока". Героїнею серпіалу є глуха індіанська дівчина, чия суперсила полягає в здатності імітувати дії інших людей. Після розриву зі злочинним босом вона повертається додому - в Оклахому –  і стає на бік добра. Однак все - непросто. Буде багато втрат і крові…

У ролях Алаква Кокс, Вінсент Д’Оноф, Грем Грін та ін.  

"Справжній детектив: нічна країна" ( серіал, 4 сезон)

З 14 січня на HBO

"Справжній детектив..."Американський детективний серіал, який стартував у 2014 році і відразу отримав авторитетне схвалення критики. Його назвали найкращим серіалом року. Він отримав 5 премій "Еммі", нагороду Асоціації телекритиків та премію Британської академії кіно і телебачення, відразу ставши класикою жанру. Однак наступні сезони ( як це часто буває) такого успіху вже не мали. Як складатиметься цього разу і чи врятує історію оскароносна Джоді Фостер - побачимо. 

Джоді Фостер втілює образ начальниці поліції в маленькому містечку в арктичній Алясці, де невідомо куди зникли всі вісім вчених, що жили на дослідницькій станції.У межах розслідування їй доводиться співпрацювати з поліцейською, з якою жорстко посварилася у минулому. Роль цієї поліцейської зіграла колишня боксерка Калі Райс. 

Атмосфера полярної ночі та кримінальних історій  обіцяють необхідну напругу перебігу сюжету, яка часто і робить детектив детективом

В ролях Джоді Фостер, Калі Райс, Крістофер Екклстон, Фіона Шоу та ін.

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