Артилерія й танки: окупанти в ОРДЛО розмістили 165 одиниць військової техніки поза межами зберігання

Про це заявила пресслужба ООС.



"Українська сторона СЦКК повідомляє про чергові факти порушень Мінських домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби додатково виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 165 одиниць військової техніки збройних формувань РФ та 22 одиниці відповідно до звіту ОБСЄ за 22 січня 2022 року, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей", - ідеться в повідомленні.



В зоні дій "2 армійського корпусу" російські найманці розмістили 165 одиниць військової техніки й озброєння, з яких: із порушенням лінії відведення в районах: Обозне (18 км від лінії зіткнення) - міномети (три одиниці), Шимшинівка (27 км від лінії зіткнення) - протитанкова гармата (одна одиниця), Міусинськ (62 км від лінії зіткнення) - реактивні системи залпового вогню (дві одиниці), Садовий (57 км від лінії зіткнення) - реактивні системи залпового вогню (вісім одиниць).



Також із порушенням меж зберігання розташовані техніка й озброєння в районах: Шимшинівка (27 км від лінії зіткнення) - танки невстановленого типу (17 одиниць), танки Т-72 (сім одиниць), Хрустальний (54 км від лінії зіткнення) - "Гіацинт-Б", 152 мм (вісім одиниць), "Мста-Б", 152 мм (десять одиниць), Міусинськ (62 км від лінії зіткнення) - танки (14 одиниць), "Гвоздика", 122 мм (чотири одиниці), Д-30А 122 мм (3 одиниці), Садовий (57 км від лінії зіткнення) - танки (п'ять одиниць), Весела Гора (16 км від лінії зіткнення) - ЗУ-23 (одна одиниця), Міусинськ (62 км від лінії зіткнення) – ЗРК (2 одиниці), ББМ (42 одиниці), Шимшинівка (27 км від лінії зіткнення) - ББМ (38 одиниць).



Також війська РФ перешкоджали роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в ОРДЛО.



БПЛА ОБСЄ малого радіусу дії зазнавали впливу перешкод сигналу GPS під час шести польотів: по два рази кожен над районами біля Металіста в районі Луганська, а також по одному разу кожен над районами Розівки та Паньківки.

Нагадаємо, раніше в ОРДЛО окупанти розмістили 61 одиницю озброєння за межами місць зберігання.

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