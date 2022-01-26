Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією Артилерія й танки: окупанти в ОРДЛО розмістили 165 одиниць військової техніки поза межами зберігання

Артилерія й танки: окупанти в ОРДЛО розмістили 165 одиниць військової техніки поза межами зберігання

26 січня, 2022 середа
11:49
війна з Росією

На тимчасово окупованих територіях Донеччини й Луганщини спостерігачі ОБСЄ виявили 165 одиниць військової техніки за межами відведених місць зберігання

Про це заявила пресслужба ООС.

"Українська сторона СЦКК повідомляє про чергові факти порушень Мінських домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби додатково виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 165 одиниць військової техніки збройних формувань РФ та 22 одиниці відповідно до звіту ОБСЄ за 22 січня 2022 року, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей", - ідеться в повідомленні.

В зоні дій "2 армійського корпусу" російські найманці розмістили 165 одиниць військової техніки й озброєння, з яких: із порушенням лінії відведення в районах: Обозне (18 км від лінії зіткнення) - міномети (три одиниці), Шимшинівка (27 км від лінії зіткнення) - протитанкова гармата (одна одиниця), Міусинськ (62 км від лінії зіткнення) - реактивні системи залпового вогню (дві одиниці), Садовий (57 км від лінії зіткнення) - реактивні системи залпового вогню (вісім одиниць).

Також із порушенням меж зберігання розташовані техніка й озброєння в районах: Шимшинівка (27 км від лінії зіткнення) - танки невстановленого типу (17 одиниць), танки Т-72 (сім одиниць), Хрустальний (54 км від лінії зіткнення) - "Гіацинт-Б", 152 мм (вісім одиниць), "Мста-Б", 152 мм (десять одиниць), Міусинськ (62 км від лінії зіткнення) - танки (14 одиниць), "Гвоздика", 122 мм (чотири одиниці), Д-30А 122 мм (3 одиниці), Садовий (57 км від лінії зіткнення) - танки (п'ять одиниць), Весела Гора (16 км від лінії зіткнення) - ЗУ-23 (одна одиниця), Міусинськ (62 км від лінії зіткнення) – ЗРК (2 одиниці), ББМ (42 одиниці), Шимшинівка (27 км від лінії зіткнення) - ББМ (38 одиниць).

Також війська РФ перешкоджали роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в ОРДЛО.

БПЛА ОБСЄ малого радіусу дії зазнавали впливу перешкод сигналу GPS під час шести польотів: по два рази кожен над районами біля Металіста в районі Луганська, а також по одному разу кожен над районами Розівки та Паньківки.

  • Нагадаємо, раніше в ОРДЛО окупанти розмістили 61 одиницю озброєння за межами місць зберігання.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
ОБСЄ
Танки
ОРДЛО
артилерія
військова техніка
порушення Мінська
Читайте також:
Кір Стармер
24 січня, 2022 понедiлок
Україна дотрималася слова, а Путін - ні. Маємо стати поруч з нашим союзником, - лідер лейбористів Стармер про Будапештський меморандум
Олександр Усик та Дмитро Сосновський (ліворуч)
25 січня, 2022 вiвторок
Екстренер Ломаченка та Усика порадив спортсменам, які роблять спільні фото з росіянами, відправлятися на передову
НАТО
24 січня, 2022 понедiлок
У МЗС Німеччини закликали Захід "не змішувати НАТО з Україною", реагуючи на агресію РФ
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.6
    Купівля 28.6
    Продаж 28.93
  • EUR
    Купівля 32.2
    Продаж 32.69
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
26 січня
12:20
Ярослав Амосов
Непереможний боєць UFC показав відео запеклого спарингу з українським чемпіоном Bellator
12:18
економіка
За 2021 рік Україна скоротила частку державного боргу до 40%
12:13
У Росії оголосили в розшук брата Навального та екскоординатора московського штабу опозиціонера
12:07
Нардеп-мільйонер зі "Слуги народу" Клочко отримує від держави компенсацію на оренду житла, - Bihus.info
12:06
Костянтин Москалець: Пан
12:03
перекинувся човен
Поблизу Флориди перекинувся човен: 39 людей зникли безвісти
12:02
Петро Порошенко вимагає від влади негайно виділити гроші українській армії і припинити набивати власні кишені
12:02
В Азії виявили понад 200 нових видів тварин і рослин
11:50
Ярослав Железняк
Влада не хоче переводити піарні 50 млрд грн з ремонту доріг на армію, – Железняк
11:45
Путін
Уряд Італії рекомендував бізнесу відмовитися від зустрічі з Путіним, - La Repubblica
11:44
Тайсон Ф'юрі
Бийтеся, бісові боягузи: Ф'юрі увірвався терпець через Усика, Джошуа та Вайта
11:38
Телеканал CNN у сюжеті позначив Харків як територію Росії
11:27
Допомогли ділкам ухилитися від сплати акцизу на понад 70 млн грн: на Дніпропетровщині повідомили про підозру трьом митникам
11:22
рубль
Внаслідок ескалації на кордоні з Україною російські мільярдери за місяць втратили $28 млрд, - Forbes
11:18
Росія перекидає до Білорусі винищувачі Су-35
11:09
хакери
"Для уникнення аварій системи безпеки не чіпали": хакери Білорусі заявили про атаку мереж залізниці, щоб завадити руху військ РФ
11:01
Андрій Шевченко
Екстренер "Динамо" та збірної України назвав причину провалу Шевченка в Італії
11:00
Олексій Гончаренко
Хочеш миру, готуйся до війни. Це єдиний наш захист, – Гончаренко
10:59
"Не виключаємо": очільниця МЗС Британії Трасс про персональні санкції проти Путіна за агресію щодо України
10:58
прапор Росії
Німеччина вимагає від США винятку для сфери енергетики в разі накладення на РФ санкцій за війну з Україною
10:35
Прапор Литви
Більшість литовців вважає, що Литва має підтримати Україну у випадку російського вторгнення, - опитування
10:24
Польща почала будувати стіну на кордоні з Білоруссю
10:22
Василь Ломаченко
Найвпливовіший промоутер світу завдав удару по чемпіонських амбіціях Ломаченка
10:05
Ув'язнений окупантами в ОРДО українець Засипка перебуває у вкрай критичному стані, - Денісова
09:55
Рой Ходжсон
Тренер, який не пустив Україну в плей-офф домашнього Євро-2012, повернувся до АПЛ у 74 роки
09:52
Ентоні Блінкен
Держсекретар США Блінкен обговорив із очільницею МЗС Британії Трасс стримування агресії РФ щодо України
09:44
МН17
У ЄСПЛ відбудуться слухання за заявами України та Нідерландів проти Росії, зокрема щодо збиття літака MH17
09:22
Держдеп США
США попередили про "рішучу відповідь" Білорусі, якщо з її території РФ наступатиме на Україну
09:09
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа (праворуч)
Краще забирай гроші: промоутер налякав Джошуа наслідками другої поразки від Усика
09:01
Андрій Єрмак
"Інсинуації та маніпуляції": Єрмак виключив можливість прямих перемовин із терористами "ЛДНР"
08:36
Петро Толстой
ПАРЄ проголосувала проти кандидатури росіянина-українофоба Толстого на посаді віцепрезидента Асамблеї, - нардепка Кравчук
08:36
Андрій Шевченко
Екстренер збірної Польщі пояснив, чому призначення Шевченка перед матчем ЧС-2022 проти Росії буде помилкою
08:33
COVID-19 тест
В Україні впродовж доби - 24 321 новий випадок COVID-19, померла 141 людина
08:17
сніг_зима
26 січня в Україні очікуються морози та невеликий сніг
07:55
Байден
Байден заявив про готовність розглянути персональні санкції проти Путіна у разі нового вторгнення в Україну
07:24
доллар, валюта
Гривня здешевшала щодо долару на 29 копійок за курсом НБУ
2022, вiвторок
25 січня
23:11
Минулоріч до мовного омбудсмена понад 3,5 тис. разів звернулися щодо порушень закону, найбільше - у Києві та на Харківщині
23:07
Польща
Більшість поляків вважають, що Польща повинна підтримати Україну в разі вторгнення РФ, - опитування
23:06
Артур Вендерроскі
"Шахтар" може віддати 10 млн євро за 16-річного вундеркінда з Бразилії, - ЗМІ
22:50
газ
У Нідерландах підготують план на випадок відсутності російського газу
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV