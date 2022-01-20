Танки, гаубиці і БМП: у ОРДЛО окупанти розмістили 61 одиницю озброєння за межами місць зберігання

Про це повідомляє українська сторона СЦКК.



"Протягом минулої доби додатково виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 61 одиниці військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей", - інформує пресштаб ООС.



У зоні дій "1 армійського корпусу", всього розміщено озброєння та військової техніки дві одиниці: Мар’янівка (13 км від лінії зіткнення) - БТР-70 (1 одиниця); Новоазовськ (102 км від лінії зіткнення) - буксирувана артилерія невстановленого типу (1 одиниця).



У зоні дій "2 армійського корпусу" всього розміщено 59 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема, з порушенням лінії відведення в районі Бугаївка (37 км від лінії зіткнення) виявлені танки невстановленого типу (10 одиниць).



Крім того, в районі н.п. Бугаївка (37 км від лінії зіткнення) - буксирувана артилерія невстановленого типу (7 одиниць), ББМ (38 одиниць), у районі н.п. Суходіл (21 км від лінії зіткнення) - бойова машина піхоти (4 одиниці).



У пресслужбі додали, що робота СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях супроводжувалась перешкодами з боку збройних формувань РФ. Так, у районах Корсунь, Ясинувата та Безіменне озброєні представники збройних формувань заблокували проїзд патрулям СММ.



Довідка: Південний військовий округ - одна з чотирьох військово-адміністративних одиниць Збройних Сил Російської Федерації на південному заході Росії, штаб якого знаходиться у Ростові-на-Дону.



Перший армійський корпус - об'єднання ЗС Росії на Донбасі. Він розміщений на непідконтрольній Україні території Донецької області. Формально корпус підпорядкований керівництву так званої ДНР, командування здійснюється російськими офіцерами і генералами. Другий армійський корпус РФ знаходиться на непідконтрольній Україні території Луганської області й формально відноситься до так званої ЛНР.



Нагадаємо, розслідувачі Conflict Intelligence Team (CIT) повідомляють про переміщення потягами військових машин з Далекого Сходу Росії на Захід.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов 19 листопада заявив, що накопичення військ РФ біля кордону України сягне піку у січні 2022 року.