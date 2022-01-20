Танки, гаубиці і БМП: у ОРДЛО окупанти розмістили 61 одиницю озброєння за межами місць зберігання
Збройні формування РФ на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей розмістили 61 одиницю військової техніки з порушенням Мінських домовленостей
Про це повідомляє українська сторона СЦКК.
"Протягом минулої доби додатково виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 61 одиниці військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей", - інформує пресштаб ООС.
У зоні дій "1 армійського корпусу", всього розміщено озброєння та військової техніки дві одиниці: Мар’янівка (13 км від лінії зіткнення) - БТР-70 (1 одиниця); Новоазовськ (102 км від лінії зіткнення) - буксирувана артилерія невстановленого типу (1 одиниця).
У зоні дій "2 армійського корпусу" всього розміщено 59 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема, з порушенням лінії відведення в районі Бугаївка (37 км від лінії зіткнення) виявлені танки невстановленого типу (10 одиниць).
Крім того, в районі н.п. Бугаївка (37 км від лінії зіткнення) - буксирувана артилерія невстановленого типу (7 одиниць), ББМ (38 одиниць), у районі н.п. Суходіл (21 км від лінії зіткнення) - бойова машина піхоти (4 одиниці).
У пресслужбі додали, що робота СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях супроводжувалась перешкодами з боку збройних формувань РФ. Так, у районах Корсунь, Ясинувата та Безіменне озброєні представники збройних формувань заблокували проїзд патрулям СММ.
Довідка: Південний військовий округ - одна з чотирьох військово-адміністративних одиниць Збройних Сил Російської Федерації на південному заході Росії, штаб якого знаходиться у Ростові-на-Дону.
Перший армійський корпус - об'єднання ЗС Росії на Донбасі. Він розміщений на непідконтрольній Україні території Донецької області. Формально корпус підпорядкований керівництву так званої ДНР, командування здійснюється російськими офіцерами і генералами. Другий армійський корпус РФ знаходиться на непідконтрольній Україні території Луганської області й формально відноситься до так званої ЛНР.
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