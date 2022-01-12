"По декілька потягів на тиждень або навіть на день": Росія відправляє техніку зі Східного військового округу в західному напрямку, - розслідувачі СІТ

Про це йдеться у Twitter СІТ.



"Минулого тижня ми та інші дослідники помітили в соцмережах відео, на яких показано, як військові машини в потягах на Далекому Сході Росії рухаються на Захід. На бортових вагонах можна побачити вантажівки, БМП (бойові машини піхоти, - ред.) та РСЗВ (реактивні системи залпового вогню, - ред.). Очевидці повідомляють про декілька потягів на тиждень або навіть на день", - йдеться у повідомленні.







Як повідомляють розслідувачі, російські служби безпеки намагаються приховати переміщення техніки та потяги, якими її перевозять, з відкритих баз даних. Однак, за інформацією СІТ, непрямі дані вказують на відправлення техніки з баз усіх чотирьох армій Східного військового округу Росії.



"Особливої ​​уваги заслуговують потяги з Улан-Уде, бази 5-ї окремої танкової бригади, яка діяла в Україні взимку 2015 року", - написали розслідувачі.



У СІТ зазначають, що пункти призначення цих потягів поки невідомі, однак найімовірніше, що це будуть прикордонні райони біля України.



"З огляду на те, що російські десантники незабаром покинуть Казахстан, єдиним імовірним пунктом призначення є територія поблизу України, де вони приєднаються до інших російських підрозділів, які вже там. Відео, зняті з самих потягів, свідчать, що принаймні частина персоналу рухається разом із транспортними засобами", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, 11 січня у Воронезькій, Бєлгородській, Брянській і Смоленській областях Російської Федерації розпочалися навчання зі стрільбами, у яких беруть участь близько 3 тис. військових та 300 одиниць військової техніки.

Посол США у Москві назвав "дуже реальним" нове вторгнення РФ в Україну.

США очікують від Росії пояснень щодо нових військових навчань у чотирьох областях біля українського кордону.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb