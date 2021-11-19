Очільник розвідки назвав напрямки тиску Кремля з дестабілізації України і спрогнозував пік накопичення військ РФ на кордоні
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що накопичення військ РФ біля кордону України сягне піку у січні 2022 року
Про це в ефірі програми "Право на владу", передає "РБК-Україна".
"Це накопичення триватиме й вийде на пік наприкінці січня", - сказав Буданов.
Очільник розвідки також додав, що разом із накопиченням військ біля кордону України Кремль намагається розхитати ситуацію в українському суспільстві.
"Задум Москви дуже простий - дестабілізація всередині, використовуючи дуже багато наративів. Від "антивакцинаторів" до невдоволення з різних причин. Далі - міграційна криза, яка має на меті обурення суспільства, масштабна енергетична криза, що насувається за нашою оцінкою, економічна криза. І (це відбувається - ред.) на тлі масштабного маневрування російської армії з накопиченням на певному віддаленні від державного кордону", - сказав Буданов.
- Нагадаємо, 18 листопада прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ "ні для кого не становить загрози" та назвав повідомлення про можливий повномасштабний напад на Україну безпідставними.
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