Війська РФ біля кордонів України: у Путіна запевняють, що "Росія ні для кого не становить загрози"
Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав повідомлення щодо можливого повномасштабного російського вторгнення в Україну "безпідставним нагнітанням напруги"
Про це повідомляє РИА Новости.
Коментуючи попередження Bloomberg про можливе вторгнення РФ до України, Пєсков заявив про активні дії НАТО поблизу російських кордонів і сказав, що Москва "вживатиме заходів безпеки".
Також речник Путіна заявив, що "Росія ні для кого не становить загрози".
"Подібні заголовки - ні що інше, як порожнє безпідставне нагнітання напруги", - сказав Пєсков.
- Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.
- Згодом американське видання Politico оприлюднило знімки з супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що публікація американського видання Politico про нарощування військ на кордоні з Україною є "вкиданням".
- В Офісі президента України заявили, що не мають підтвердженої інформації про стягування російських військ до кордону з Україною.
- Видання Bloomberg із посиланням аналіз оборонно-розвідувальної фірми Janes повідомило, що Росія перекидає до кордону з Україною танкові підрозділи.
- Крім того, за даними Bloomberg, високопосадовці США попередили колег із ЄС про можливе нове вторгнення РФ в Україну.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив ситуацію з військами РФ біля кордону України з міністрами закордонних справ Польщі та Франції Збігнєвом Рау та Жаном-Івом Ле Дріаном.
- Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Володимиру Путіну потрібно 2-4 місяці для повномасштабного вторгнення в Україну.
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