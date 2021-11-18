Війська РФ біля кордонів України: у Путіна запевняють, що "Росія ні для кого не становить загрози"

Про це повідомляє РИА Новости.



Коментуючи попередження Bloomberg про можливе вторгнення РФ до України, Пєсков заявив про активні дії НАТО поблизу російських кордонів і сказав, що Москва "вживатиме заходів безпеки".



Також речник Путіна заявив, що "Росія ні для кого не становить загрози".



"Подібні заголовки - ні що інше, як порожнє безпідставне нагнітання напруги", - сказав Пєсков.

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