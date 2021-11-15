Блінкен обговорив рух військ РФ біля кордону України з міністром оборони Франції

Про це повідомляє Держдеп США.



"Держсекретар Ентоні Блінкен вчора розмовляв з міністром закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріаном, щоб обговорити повідомлення про військову активність Росії в Україні та поблизу неї, а також їхню (США і Франції - ред.) незмінну відданість суверенітету та територіальній цілісності України", - йдеться у повідомленні.



Водночас Блінкен у своєму Twitter висловив стурбованість агресією Росії щодо України.



"Жан-Ів Ле Дріан і я обговорили нашу стурбованість агресією Росії проти України", - написав Блінкен.



Раніше повідомлялося, що Блінкен у розмові з очільником МЗС Польщі Збігнєвом Рау назвав появу натовпів мігрантів на кордонах ЄС із Білоруссю спробою самопроголошеного білоруського "президента" Олександра Лукашенка відволікти увагу від дій РФ на кордоні з Україною.

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