Блінкен обговорив рух військ РФ біля кордону України з міністром оборони Франції
Держаний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан обговорили активність російських військ поблизу кордону з Україною
Про це повідомляє Держдеп США.
"Держсекретар Ентоні Блінкен вчора розмовляв з міністром закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріаном, щоб обговорити повідомлення про військову активність Росії в Україні та поблизу неї, а також їхню (США і Франції - ред.) незмінну відданість суверенітету та територіальній цілісності України", - йдеться у повідомленні.
Водночас Блінкен у своєму Twitter висловив стурбованість агресією Росії щодо України.
"Жан-Ів Ле Дріан і я обговорили нашу стурбованість агресією Росії проти України", - написав Блінкен.
Раніше повідомлялося, що Блінкен у розмові з очільником МЗС Польщі Збігнєвом Рау назвав появу натовпів мігрантів на кордонах ЄС із Білоруссю спробою самопроголошеного білоруського "президента" Олександра Лукашенка відволікти увагу від дій РФ на кордоні з Україною.
- Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.
- Згодом американське видання Politico оприлюднило знімки з супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що публікація американського видання Politico про нарощування військ на кордоні з Україною є "вкиданням".
- У Офісі президента України заявили, що не мають підтвердженої інформації про стягування російських військ до кордону з Україною.
- Президент США Джо Байден відправив до Москви директора ЦРУ Білла Бернса, щоб попередити Кремль, що США уважно стежать за накопиченням військ РФ поблизу кордону України.
- Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що стурбований повідомленнями про стягування Росією військ до українського кордону.
- Видання Bloomberg із посиланням аналіз оборонно-розвідувальної фірми Janes повідомило, що Росія перекидає до кордону з Україною танкові підрозділи.
- Крім того, за даними Bloomberg, високопосадовці США попередили колег із ЄС про можливе нове вторгнення РФ в Україну.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс уважно стежить за обстановкою на кордоні РФ та України і готовий реагувати на зміни ситуації.
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