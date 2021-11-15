Натовпами мігрантів Лукашенко намагається відвернути увагу від дій РФ на кордоні з Україною, - Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко використовує мігрантів на кордонах із країнами ЄС, щоб відвернути увагу від активності Росії на кордоні з Україною
Про це Блінкен сказав у розмові з міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау, повідомляє сайт Держдепу США.
"Міністр Блінкен підтвердив підтримку США Польщі перед обличчям цинічної експлуатації вразливих мігрантів режимом Лукашенка. Дії режиму Лукашенка загрожують безпеці, сіють розкол і мають на меті відвернути увагу від діяльності Росії на кордоні з Україною. Секретар Блінкен і міністр закордонних справ Рау рішуче засудили інструменталізацію вразливих мігрантів і закликали Лукашенка усунути першопричини санкцій, запроваджених Заходом, - заперечення прав людини та основних свобод білоруського народу", - йдеться у повідомленні.
Блінкен також подякував Польщі за активну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
"Сполучені Штати, Польща та інші союзники і партнери єдині в тому, щоб накласти значні санкції на Москву за її військову агресію та шкідливу діяльність у регіоні", - наголосили в Держдепі США.
- Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.
- Згодом американське видання Politico оприлюднило знімки з супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що публікація американського видання Politico про нарощування військ на кордоні з Україною є "вкиданням".
- У Офісі президента України заявили, що не мають підтвердженої інформації про стягування російських військ до кордону з Україною.
- Президент США Джо Байден відправив до Москви директора ЦРУ Білла Бернса, щоб попередити Кремль, що США уважно стежать за накопиченням військ РФ поблизу кордону України.
- Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що стурбований повідомленнями про стягування Росією військ до українського кордону.
- Видання Bloomberg із посиланням аналіз оборонно-розвідувальної фірми Janes повідомило, що Росія перекидає до кордону з Україною танкові підрозділи.
- Крім того, за даними Bloomberg, високопосадовці США попередили колег із ЄС про можливе нове вторгнення РФ в Україну.
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