Натовпами мігрантів Лукашенко намагається відвернути увагу від дій РФ на кордоні з Україною, - Блінкен

Про це Блінкен сказав у розмові з міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау, повідомляє сайт Держдепу США.



"Міністр Блінкен підтвердив підтримку США Польщі перед обличчям цинічної експлуатації вразливих мігрантів режимом Лукашенка. Дії режиму Лукашенка загрожують безпеці, сіють розкол і мають на меті відвернути увагу від діяльності Росії на кордоні з Україною. Секретар Блінкен і міністр закордонних справ Рау рішуче засудили інструменталізацію вразливих мігрантів і закликали Лукашенка усунути першопричини санкцій, запроваджених Заходом, - заперечення прав людини та основних свобод білоруського народу", - йдеться у повідомленні.



Блінкен також подякував Польщі за активну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.



"Сполучені Штати, Польща та інші союзники і партнери єдині в тому, щоб накласти значні санкції на Москву за її військову агресію та шкідливу діяльність у регіоні", - наголосили в Держдепі США.