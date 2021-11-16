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Путіну потрібно від 2 до 4 місяців для повномасштабного вторгнення на територію України, - Клімкін

16 листопада, 2021 вiвторок
21:49
війна з Росією Павло Клімкін

Міністр закордонних справ України в 2014-2019 років Павло Клімкін вважає, що Путіну потрібно від 2 до 4 місяців для будівництва військової інфраструктури навколо кордонів України, щоб розпочати повномасштабне вторгнення

Таку думку політик висловив в ефірі програми "Великий ефір Василя Зими" на Еспресо.TV

"Путін систематично готується до повномасштабного вторгнення на територію України. Він розмістив озброєння біля кордонів України. Його війська відходять та приходять, таким чином тренуючись атакувати Україну. Путіну потрібно від двох до чотирьох місяців, щоб побудувати військову інфраструктуру навколо наших кордонів, щоб атакувати з різних напрямків. Я хочу відразу всіх заспокоїти і не потрібно панікувати. Але хочу зазначити, що хоча бліцкриг проти України неможливий, готуватись до можливої ескалації з боку РФ потрібно вже сьогодні", - сказав Клімкін.

Клімкін впевнений, що хоча повторення сценарію 2014 року, коли армія РФ атакувала територію України несподівано, вже є неможливим, Путін може вдатись до дестабілізації всередині України. На думку політика, це можуть бути атаки на церкви, відключення електроенергії та напади на критичні елементи інфраструктури України.

"Навряд чи Путін спочатку планує пряме військове вторгнення на територію України. Спочатку можуть бути задіяні елементи дестабілізації всередині країни. А потім дислокація військ РФ як "рятівників" ситуації в країні. Ці всі сценарії в Москві активно обговорюють та планують. І нам потрібно готуватись до різних сценаріїв розвитку подій. Зокрема, і до військової атаки території України, і до гібридних атак всередині країни", - додав Клімкін.

 

  • Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.
  • Згодом американське видання Politico оприлюднило знімки з супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.
  • Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що публікація американського видання Politico про нарощування військ на кордоні з Україною є "вкиданням".
  • У Офісі президента України заявили, що не мають підтвердженої інформації про стягування російських військ до кордону з Україною.
  • Видання Bloomberg із посиланням аналіз оборонно-розвідувальної фірми Janes повідомило, що Росія перекидає до кордону з Україною танкові підрозділи.
  • Крім того, за даними Bloomberg, високопосадовці США попередили колег із ЄС про можливе нове вторгнення РФ в Україну.
  • Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив ситуацію з військами РФ біля кордону України з міністрами закордонних справ Польщі та Франції Збігнєвом Рау та Жаном-Івом Ле Дріаном.

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окупація
Павло Клімкін
вторгнення в Україну
Володимир Путін
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