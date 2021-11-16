Путіну потрібно від 2 до 4 місяців для повномасштабного вторгнення на територію України, - Клімкін

Таку думку політик висловив в ефірі програми "Великий ефір Василя Зими" на Еспресо.TV



"Путін систематично готується до повномасштабного вторгнення на територію України. Він розмістив озброєння біля кордонів України. Його війська відходять та приходять, таким чином тренуючись атакувати Україну. Путіну потрібно від двох до чотирьох місяців, щоб побудувати військову інфраструктуру навколо наших кордонів, щоб атакувати з різних напрямків. Я хочу відразу всіх заспокоїти і не потрібно панікувати. Але хочу зазначити, що хоча бліцкриг проти України неможливий, готуватись до можливої ескалації з боку РФ потрібно вже сьогодні", - сказав Клімкін.



Клімкін впевнений, що хоча повторення сценарію 2014 року, коли армія РФ атакувала територію України несподівано, вже є неможливим, Путін може вдатись до дестабілізації всередині України. На думку політика, це можуть бути атаки на церкви, відключення електроенергії та напади на критичні елементи інфраструктури України.



"Навряд чи Путін спочатку планує пряме військове вторгнення на територію України. Спочатку можуть бути задіяні елементи дестабілізації всередині країни. А потім дислокація військ РФ як "рятівників" ситуації в країні. Ці всі сценарії в Москві активно обговорюють та планують. І нам потрібно готуватись до різних сценаріїв розвитку подій. Зокрема, і до військової атаки території України, і до гібридних атак всередині країни", - додав Клімкін.



