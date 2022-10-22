Артилерія ЗСУ знищила 3 російські склади з боєприпасами у Бериславському районі

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Ракетно-артилерійські підрозділи за добу, 21 жовтня, виконали 220 вогневих завдань. Відомо про 17 вбитих рашистів. Знищено РСЗВ "Град", танк, міномет, 3 одиниці автобронетехніки та 3 склади боєприпасів в Бериславському районі.

Також пошкоджено 6 броньованих автівок і 2 міномети. Остаточні втрати РФ на південному фронті ще розвідуються.

22 жовтня в оперативному командуванні "Південь" наголосили, що ЗСУ продовжують звільняти українські землі від російської окупації.

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