Артилерія ЗСУ знищила 3 російські склади з боєприпасами у Бериславському районі
На Херсонщині українська артилерія знищила 3 склади окупантів, які були розташовані у Бериславському районі
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Ракетно-артилерійські підрозділи за добу, 21 жовтня, виконали 220 вогневих завдань. Відомо про 17 вбитих рашистів. Знищено РСЗВ "Град", танк, міномет, 3 одиниці автобронетехніки та 3 склади боєприпасів в Бериславському районі.
Також пошкоджено 6 броньованих автівок і 2 міномети. Остаточні втрати РФ на південному фронті ще розвідуються.
- 22 жовтня в оперативному командуванні "Південь" наголосили, що ЗСУ продовжують звільняти українські землі від російської окупації.
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