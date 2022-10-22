Ми продовжуємо звільняти наші землі від окупантів, вдячні кожному, хто реально допомагає, хто має витримку, - ОК "Південь"
В оперативному командуванні "Південь" наголосили, що ЗСУ продовжують звільняти українські землі від російської окупації
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Ситуація в операційній зоні на південнобузькому напрямку суттєвих змін не зазнала: лишається стабільно складною, але контрольованою. Противник веде оборонні дії та намагається утримати зайняті рубежі. Ми продовжуємо звільняти наші землі від окупантів, вдячні кожному, хто реально допомагає, хто має витримку і гарт справжнього патріота", - пишуть в ОК "Південь".
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