Ми продовжуємо звільняти наші землі від окупантів, вдячні кожному, хто реально допомагає, хто має витримку, - ОК "Південь"

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ситуація в операційній зоні на південнобузькому напрямку суттєвих змін не зазнала: лишається стабільно складною, але контрольованою. Противник веде оборонні дії та намагається утримати зайняті рубежі. Ми продовжуємо звільняти наші землі від окупантів, вдячні кожному, хто реально допомагає, хто має витримку і гарт справжнього патріота", - пишуть в ОК "Південь".

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