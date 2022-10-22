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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Ми продовжуємо звільняти наші землі від окупантів, вдячні кожному, хто реально допомагає, хто має витримку, - ОК "Південь"

Ми продовжуємо звільняти наші землі від окупантів, вдячні кожному, хто реально допомагає, хто має витримку, - ОК "Південь"

22 жовтня, 2022 субота
04:45
війна з Росією Херсонська область

В оперативному командуванні "Південь" наголосили, що ЗСУ продовжують звільняти українські землі від російської окупації

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ситуація в операційній зоні на південнобузькому напрямку суттєвих змін не зазнала: лишається стабільно складною, але контрольованою. Противник веде оборонні дії та намагається утримати зайняті рубежі. Ми продовжуємо звільняти наші землі від окупантів, вдячні кожному, хто реально допомагає, хто має витримку і гарт справжнього патріота", - пишуть в ОК "Південь".

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