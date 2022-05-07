Артилерійські боєприпаси, радари та інше обладнання: Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні

Про це повідомляють у Білому домі.

"Сполучені Штати надали Україні максимально швидко історичний обсяг допомоги у сфері безпеки. Ми відправляємо озброєння та техніку, санкціоновані Конгресом, безпосередньо на передову свободи в Україні. Підтримка США, разом із внеском наших союзників і партнерів, була вирішальною допомогою Україні для перемоги у битві під Києвом та у перешкоджанні військовим цілям Путіна", – зазначив президент США.

Проте, за словами Байдена, на сьогодні його адміністрація майже вичерпала те фінансування, яке можна використати для допомоги Україні, тому він закликав Конгрес якнайшвидше надати нове фінансування, щоб "зміцнити Україну на полі бою та за столом переговорів".

Президент США Джо Байден підпише 9 травня законопроєкт про запровадження ленд-лізу для України.