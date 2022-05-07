English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Артилерійські боєприпаси, радари та інше обладнання: Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні

Артилерійські боєприпаси, радари та інше обладнання: Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні

7 травня, 2022 субота
01:39
Світ Джо Байден

У рамках нового пакету безпекової допомоги США відправлять до України додаткові артилерійські боєприпаси, радари та інше неохідне обладнання

Про це повідомляють у Білому домі.

"Сполучені Штати надали Україні максимально швидко історичний обсяг допомоги у сфері безпеки. Ми відправляємо озброєння та техніку, санкціоновані Конгресом, безпосередньо на передову свободи в Україні. Підтримка США, разом із внеском наших союзників і партнерів, була вирішальною допомогою Україні для перемоги у битві під Києвом та у перешкоджанні військовим цілям Путіна", – зазначив президент США.

Проте, за словами Байдена, на сьогодні його адміністрація майже вичерпала те фінансування, яке можна використати для допомоги Україні, тому він закликав Конгрес якнайшвидше надати нове фінансування, щоб "зміцнити Україну на полі бою та за столом переговорів".

  • Президент США Джо Байден підпише 9 травня законопроєкт про запровадження ленд-лізу для України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Джо Байден
війна з Росією
військова допомога США Україні
США
Читайте також:
Артем Мілевський
6 травня, 2022 п'ятниця
"У тебе на бухло є гроші, а за суп не можеш заплатити?": зірка шоубізу Астаф'єва, яка волонтерить у ресторані, розповіла про нахабну поведінку футболіста Мілевського
Александр Лукашенко
5 травня, 2022 четвер
Лукашенко заперечив участь Білорусі у війні проти України і висловив подив тим, що російська "операція так затягнулася"
Олександр Вілкул та Володимир Марчук
4 травня, 2022 середа
Здати Кривий Ріг: Очільник МВС часів Януковича Захарченко телефонував Вілкулу
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.34
    Купівля 31.34
    Продаж 32.02
  • EUR
    Купівля 32.92
    Продаж 33.77
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
7 травня
02:29
Борис Джонсон
У Великій Британії партія Бориса Джонсона програла місцеві вибори
01:58
За добу ЗСУ знищили 14 ворожих Орланів
01:16
Букмекери прогнозують перемогу Kalush Orchestra на Євробаченні-2022: імовірність 45%
00:50
Яхта Шахерезада
В Італії арештували яхту Scheherazade, яку пов'язують з Путіним
00:50
колаборант диверсант
В Україні до 9 травня можуть активізуватися російські диверсанти, – МВС
00:34
знищена автівка
На Харківщині окупанти обстріляли колону з 15 автомобілів із цивільними: є загиблі
00:17
окупант орк
Загарбники готують провокації у Мелітополі на 9 травня, аби потім звинуватити ЗСУ, - мер
00:11
гаубиці М777
Сотні українських військових опановують сучасну західну військову техніку, зокрема гаубиці M777, системи ППО Q-64 та бронетранспортери М-113, - Пентагон
2022, п'ятниця
6 травня
23:49
Інфографіка
Укрзалізниця, Львівський вокзал
Укрзалізниця оголосила розклад додаткових евакуаційних потягів на 6-11 травня
23:34
Артем Мілевський
Якщо захочеш ще хайпанути на мені, клич, придумаємо реальнішу історію, - Мілевський відповів Астаф'євій, яка волонтерить і звинуватила футболіста в нахабності
23:31
Радбез ООН
Радбез ООН вперше з 24 лютого ухвалив заяву про "мир та безпеку" в Україні – висловив "глибоку стурбованість"
23:29
Володимир Зеленський
Прошу українців, особливо цими днями, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Це ваше життя, - Зеленський
23:15
Дрон Switchblades
Укладено угоду на закупівлю для України безпілотників Switchblade на суму $17,8 млн, - Пентагон
23:02
Зеленський: переговори з РФ стануть неможливими, якщо окупанти знищать українських військових і цивільних на Азовсталі
22:56
Оновлено
"Азовсталь", Маріуполь
Україна евакуювала з Азовсталі ще 50 людей, операцію продовжать 7 травня
22:46
фейк
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 6 травня
22:38
техніка окупантів
За 6 травня захисники Донбасу відбили 8 атак ворога, знищили більше 20 одиниць броньованої техніки та 7 безпілотників
22:36
окупанти
За день Росія вбила одного мирного мешканця Донеччини, троє - поранені
22:35
Ексклюзив
Острів Зміїний - "морська Чорнобаївка" для російського флоту. Колонка Сергія Згурця
22:21
Чернігівське
У Бельгії почали варити пиво "Чернігівське" після закриття заводів в Україні
22:07
Зеленський і Залужний
Залужний став першим кавалером Хреста бойових заслуг
21:54
Оновлено
ППО
Росія вдарила авіацією по Одещині двома ракетами: спрацювала ППО
21:52
На Сході ЗСУ за день вбили 15 росіян, знищили 5 артилерійських систем, бронетранспортер і 2 безпілотники
21:50
Мінкульт задокументував 300 епізодів воєнних злочинів Росії проти української культурної спадщини
21:42
ITF
Росію та Білорусь прибрали з Міжнародної федерації тенісу
21:25
Олексій Арестович
Наразі найзапекліші бої ідуть поблизу Гуляйполя, Попасної, Сєвєродонецька та у напрямку Кривого Рогу, – Арестович про ситуацію на фронті
21:10
марка Русский военный корабль
Укрпошта анонсувала продаж ще 30 тис. марок із російським кораблем
21:04
Вогнетривка професійна європейська амуніція
Харківські рятувальники отримали вогнетривку амуніцію за сприяння Еспресо
20:52
Зеленський
Від початку повномасштабної війни окупанти депортували на територію РФ більше 500 тис. українців, - Зеленський
20:41
Байден
Байден підпише законопроєкт про ленд-ліз для України 9 травня
20:32
Нова пошта
Мешканців Енергодара попередили про можливі провокації окупантів від імені Нової пошти
20:23
Зеленський і Путін
Росія не боїться покарання за воєнні злочини, бо сподівається на так званий імунітет через володіння ядерною зброєю – Зеленський
20:07
У Києві чоловік напідпитку впав у отвір між вагоном і пероном на залізничній станції та отримав травму ноги
20:00
Рада ЄС
Україна у травні розраховує отримати від міжнародних партнерів низку грантів і кредитів: від США - $500 млн, Німеччини - €150 млн, Японії - $300 млн
19:53
Дмитро Кулеба
"Путін 9 травня може оголосити щось велике": Кулеба закликав не перебільшувати значення дати, бо "кожного дня можливі зміни"
19:51
санкції проти рф
Apple, Dyson, Tesla, Samsung і Play Station: у РФ оприлюднили список товарів, які ввозитимуть в країну контрафактом
19:42
Олександр Петраков
Знайомий з Ростова повідомив, що 23 лютого почнеться вторгнення, - тренер збірної України Петраков
19:35
окупанти Маріуполь
На окупованих територіях Луганщини росіяни почали блокувати соціальні мережі та українські сайти, – Денісова
19:18
Оновлено
Біля острова Зміїний горить фрегат РФ, ймовірно підбитий українським "Нептуном". Інформацію перевіряють чотири розвідники країн НАТО, - ЗМІ
19:11
Полтава
На Полтавщині 7-9 травня посилюють комендантську годину
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV