Байден підпише законопроєкт про ленд-ліз для України 9 травня

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

Ленд-ліз спростить процес надання військової допомоги Україні.

"У понеділок президент (президент США Джо Байден, – ред.) підпише "Закон про ленд-ліз для захисту демократії в Україні", – заявила Джен Псакі.

7 квітня сенат США ухвалив законопроєкт про ленд-ліз, який має дозволити швидше постачати зброю Україні.

28 квітня Палата представників ухвалила закон про ленд-ліз для України.

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомив, що після схвалення конгресом США ленд-лізу для України пропагандисти РФ почали створювати фейки щодо цього.

Рішення Конгресу США про ленд-ліз для України – це результат послідовної державницької політики.

Роз'яснення щодо ленд-лізу зробив військовий експерт Михайло Жирохов.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb