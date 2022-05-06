Байден підпише законопроєкт про ленд-ліз для України 9 травня
Президент США Джо Байден підпише 9 травня законопроєкт про запровадження ленд-лізу для України
Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі.
Ленд-ліз спростить процес надання військової допомоги Україні.
"У понеділок президент (президент США Джо Байден, – ред.) підпише "Закон про ленд-ліз для захисту демократії в Україні", – заявила Джен Псакі.
- 7 квітня сенат США ухвалив законопроєкт про ленд-ліз, який має дозволити швидше постачати зброю Україні.
- 28 квітня Палата представників ухвалила закон про ленд-ліз для України.
- Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомив, що після схвалення конгресом США ленд-лізу для України пропагандисти РФ почали створювати фейки щодо цього.
- Рішення Конгресу США про ленд-ліз для України – це результат послідовної державницької політики.
- Роз'яснення щодо ленд-лізу зробив військовий експерт Михайло Жирохов.
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